Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürerken İmamoğlu'nun tutuklanması veya İBB'ye kayyum atanması durumunda CHP'nin planının ne olduğu merak ediliyordu. Özel, ""Kayyum atarlar ve bu binaya zorla girmeye kalkarlarsa burada büyük bir direniş göstereceğimizden de kimse bir şüphesi olmasın. Milletvekillerimiz var, dokunulmazlıklarımız var, bizim bulunduğumuz mekana öyle kolaylıkla girilemez" dedi.

"TUTUKLANSA DA ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU"

Özel, 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayı için kuracakları sandığı değiştirmediklerini belirterek, "İmamoğlu'nu aday olarak ilan edeceğiz" dedi ve şöyle devam etti:

-Ekrem İmamoğlu resmi seçim takvimi geldiğinde seçim kararı alındığında onun aday olmasının önünde bir engel varsa...Ya da açtıkları siyasi davalar, kumpas davaları bu davaların sonucunda resmi başvuru günü resmen başvuru yapamaz haldeyse o zaman ki o zamana kadar kampanyayı dışarıdaysa o kendisi yürütecektir, hep birlikte yürütecektir. Başvuru yapamayacak durumdaysa o zaman onun yerine biri aday olur ve bu seçimi kazanır. O bir kişinin kim olacağına da yine üyelerimiz karar verir, kamuoyu karar verir."

"B VE C PLANLARIMIZ VAR"

Özel, "B ve C planımız var ama bunlar İmamoğlu'nu bir kenarda bırakmak, unutmak ve başka bir işe yönelmek değil... Resmi aday gösterme gününe kadar hukuk mücadelemiz sürecek; İmamoğlu'nun hukuken de aday olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

İBB'ye kayyum atanması durumunda toplumsal mücadeleyi yükselteceklerini belirten Özel, ancak kayyum atanmasının çok büyük bir hukuksuzluk olduğunu söyledi.

Özel, "Bu durumda Avrupa, AB ne yapacak diye soruyorum; Avrupa Avrupa'yı var eden değerleri terk etmemeli...Avrupa Erdoğan ile yaptığı sığınmacı pazarlığı gibi şimdi de güvenlik kaygısıyla pazarlığa oturup Türkiye'nin demokrasisini, Türkiye'nin sandığını, Türkiye'nin seçimini feda etmemeli" diye konuştu.

Özel bu sürecin arkasında İstanbul'un AKP tarafından kaybedilmesinin etkisi olduğuna dikkat çekerek, "(Erdoğan)'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' diyordu. Bu Erdoğan'ın hepimiz tarafından bilinen ve kendisinin de çok inandığı bir sözü. Şimdi Erdoğan İstanbul'u kaybetti. Türkiye'yi kaybedeceğini biliyor" dedi ve ekledi:

"Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazandı. Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'yi kazanacağını biliyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanacağına benden çok inanan Türkiye'de bir kişi var. Kim o diyorum. Soruyorlar kim diye. Diyorum ki Erdoğan."

İmamoğlu'nun adaylığının engellenmesi durumunda İmamoğlu'na desteğin çok daha yüksek olacağını söyleyen Özel, son gelişmeler öncesinde anketlerde CHP'nin 4.5 puan farkla önde olduğunu belirterek, "Erdoğan'ın saldırganlığının artmasının bir sebebi de bu" dedi.

"TEPKİLER DEMOKRATİK SINIRLARDA KALMALI, KAMU DÜZENİNİ TEHDİT ETMEMELİ"

Özel, "Biz CHP olarak her türlü demokratik tepkiyi, hukuk arayışını sürdürürüz. Türkiye'de sokakların, meydanların, eylemlerin meşru olduğunu, diktatörlerin sokaktan korkacağını, Erdoğan'ın korkmaması gerektiğini o kadar korkuyorsa milletin hakemliğine yeniden gideceğimizi söylüyoruz" dedi.

Erken seçim sandığını getirmek için her türlü siyasi mücadeleyi vereceklerini ve her türlü eylemsellik içinde, mitinglerle, sokak gösterileriyle birlikte olabileceklerini kauydeden Özel şöyle devam etti:

"Ama protestoların demokratik tepki sınırı içinde kalması, insanların yaşamlarını ya da kamu düzenini tehdit edecek boyutlara ulaşmaması gerekiyor. Çünkü özgürlüklerin başkalarının özgürlüklerine tecavüz etmemesi gerekiyor. Ama onun dışında en sert demokratik tepkileri sokak sokak meydan meydan göstermeye hazırız."

"KAYYUM GELİRSE DİRENECEĞİZ"

İBB'ye kayyum atanması durumunda ne olacağına ilişkin bir soruya ise Özel, "Kayyum atarlar ve bu binaya zorla girmeye kalkarlarsa burada büyük bir direniş göstereceğimizden de kimse bir şüphesi olmasın. Milletvekillerimiz var, dokunulmazlıklarımız var, bizim bulunduğumuz mekana öyle kolaylıkla girilemez" dedi

Binayı terk etmemeye kararlı olan Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından itibaren İBB binasında küçük bir odada kalıyor ve gününü oradan çıkmadan geçiyor.

İmamoğlu dahil olmak üzere aralarında iş insanlarının da bulunduğu 100'ün üzerinde kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti.

İmamoğlu'na gözaltı kararını protesto etmek isteyen binlerce destekçi, dün akşam Özel'in çağrısının ardından İBB binasının önünde toplandılar. Bu mitinglerin devam etmesi beklenirken bu akşam da kalabalık gruplar bina önüne geldi.