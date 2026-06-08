Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından CHP'de başlayan yönetim krizine sosyal medya hesapları da eklendi.

Sosyal medya platformlarının Facebook ve Instagram hesaplarının ardından X (eskiden Twitter) de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kontrolüne geçti.

Yaklaşık iki hafta sonra aktif olan hesabın takip edilenler bölümündeki değişiklik de dikkat çekti.

CHP resmi X hesabından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun takipten çıkarıldığı görüldü.

Takip edilenler listesinde yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları ve CHP Gençlik Kolları'nın resmi hesapları yer aldı.

İLK PAYLAŞIM GRUP TOPLANTISI OLDU

Öte yandan Özgür Özel'in 24 Mayıs'taki açıklamalarının ardından iki haftadır herhangi bir paylaşım yapılmayan hesaptan bugün bir gönderi yayımlandı; söz konusu paylaşımda, CHP TBMM Grup Toplantısı'nın 9 Haziran 2026 Salı günü (yarın) saat 13.30'da gerçekleştirileceği ve toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği duyuruldu.

Paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.