31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde henüz 31 yaşında Tuzla Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl, CHP'den ayrılarak AKP'ye geçmek için gün sayıyor.



Bingöl'ün AKP'ye geçmek için girişimlerde bulunmasının ardından AKP İstanbul İl Başkanlığının konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşıdığı ve sürecin tamamlanması için Erdoğan'ın onayının beklenildiği öğrenildi.





İBB'YE ELEŞTİRİLERDE BULUNMUŞTU



Bingöl, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavsiyeleri sonucunda CHP tarafından Tuzla Belediye Başkanlığına aday gösterilmişti.



İstanbul'daki CHP'li belediyelere yönelik peş peşe operasyonların ardından sessiz kalmasıyla dikkat çeken Bingöl, 22 Haziran'da yaptığı konuşmasında İBB'yi açık açık hedef almıştı.





ERDOĞAN'IN 'OLUR'UNU BEKLİYOR



İBB’nin hazırladığı teftiş raporu sonucunda Tuzla'daki 'kaçak yapıların' yıkılmasına yönelik girişimlere engel olacağını belirten ve İBB'yi sert bir dille suçlayan Bingöl'ün bu çıkışı 'partiden ayrılık sinyali' olarak yorumlanırken, siyaset kulislerinde Bingöl'ün kendisine yönelik gerçekleşebilecek bir operasyona karşı önalmak istediği konuşuluyor.



Bu kapsamda CHP İstanbul İl Başkanlığı ile temasını minimuma indiren Bingöl, AKP'ye geçmek amacıyla yürüttüğü görüşmelerin sonuçlanmasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferi onaylamasını bekliyor.





