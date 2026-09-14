Butlan CHP'sinin Sözcüsü Müslim Sarı'nın temyiz kararından 'feragat ettiklerini açıklamasının ardından, eski Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci'den çarpıcı bir çıkış geldi. Çiftci, butlan CHP'sinin hamlesini 'çökme operasyonu' olarak niteledi.

CHP Sözcüsü Sarı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Partimiz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır. 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır. Ayrıca partimizin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamış olması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır. Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda, kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir"

'TARİH CHP İRADESİNE KİMİN SAHİP ÇIKTIĞINI GÖSTERECEK'

Çiftci, konuya ilişkin açıklamasında, "Bunun adı CHP’ye çökme operasyonudur. Milyonlarca seçmenin iradesiyle, yüz yıllık bir partinin üyelerinin iradesiyle ve delegelerin oylarıyla kurulamayan bir yönetimin meşru değildir. Tarih, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesine kimlerin sahip çıktığını da kimlerin bu iradenin gaspına ortak olduğunu da kaydedecektir" ifadelerini kullandı.

Çiftci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Butlan yönetiminin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin mutlak butlan kararına karşı yapılan temyiz başvurusundan feragat etmesi, aylardır yaşananların ne olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Daha dün 'hukuk' diyerek CHP’nin yönetimine el koyanlar, bugün o hukuki sürecin Yargıtay denetiminden geçmesini dahi istemiyor. Sorulması gereken soru çok açık: Madem bu kararın hukuka uygun olduğuna inanıyorsunuz, Yargıtay incelemesinden neden kaçıyorsunuz? Temyizden feragat edilmesi, Yargıtay’dan mutlak butlan kararını ortadan kaldırabilecek bir sonuç çıkma ihtimalinden duyulan kaygıyı, korkuyu ve paniği ve göstermektedir. Sürecin en başından beri anlatıyoruz. Yaşanan süreç bir kurultay tartışmasının çok ötesindedir. CHP üyelerinin, delegelerinin ve seçilmiş kurullarının iradesi mahkeme kararları ve siyasi mühendislik yoluyla ortadan kaldırılmış, ardından parti yönetimine el konulmuştur. Bugün yapılan da bu el koyma işlemini kalıcı hale getirme girişimidir. Bunun adı CHP’ye çökme operasyonudur. Milyonlarca seçmenin iradesiyle, yüz yıllık bir partinin üyelerinin iradesiyle ve delegelerin oylarıyla kurulamayan bir yönetimin meşru değildir. Tarih, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesine kimlerin sahip çıktığını da kimlerin bu iradenin gaspına ortak olduğunu da kaydedecektir."

İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Çiftci, butlan kararının ardından Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katılmamış ve Yargıtay kararına kadar CHP içinde kalacak isimler arasında yer almıştı. Çiftci'nin de aralarında olduğu ve Özel'e yakın olduğu için disipline sevk edilen 49 kişi arasında yer almıştı.