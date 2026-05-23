Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin perşembe günü UYAP'a yüklediği 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının yetkileri alındı.



CHP'de Genel Başkanlık görevine mahkeme kararıyla yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, söz konusu kararı tanımadıklarını açıklayan Özel, CHP Genel Merkezi'nde peş peşe toplantılar düzenlemeye devam ediyor. Üç gündür Genel Merkez'den ayrılmayan Özel, bugün CHP'nin tüm milletvekillerini Ankara'ya çağırarak kapalı grup toplantısı düzenledi.





İŞTE TOPLANTIYA KATILMAYAN CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ



Toplantıda CHP'nin TBMM Grup Başkanlığı için sürpriz bir seçim yapılırken, tek aday olan Özgür Özel 95 milletvekilinin oyunu alarak CHP TBMM Grup Başkanı seçildi. Toplantıya çeşitli nedenlerle katılamayan 15 CHP'li milletvekili Özel'e desteklerini iletirken, 27 milletvekili ise hiçbir mazeret sunmaksızın toplantıya gelmedi.



Toplantıya gelmeyen vekillerin parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerden oluştuğu öğrenilirken, tv100 katılım göstermeyen 27 vekilden 21'inin isimlerini açıkladı:



* Mahir Polat

* Deniz Demir

* Orhan Sarıbal

* Semra Dinçer

* Mustafa Adıgüzel

* Rıfat Nalbantoğlu

* Hüseyin Yıldız

* Sevda Erdan Kılıç

* Gamze Akkuş İlgezdi

* Erdoğan Toprak

* Hasan Öztürkmen

* Faik Öztrak

* Kadim Durmaz

* İnan Akgün Alp

* Ali Öztunç

* İlhan Kesici

* Rahmi Aşkın Türeli

* Gülizar Biçer Karaca

* Barış Bektaş

* Ali Fazıl Kasap

* Ali Karaoba