Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından başlatılan, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 98'incisi, yarın saat 14.00'te Uşak'ta gerçekleştirilecek.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yurttaşlar yarınki mitinge davet edildi. Paylaşımda, "Meydanları ilk günkü inancımızla doldurdukça, Omuz omuza direndikçe Millet kazanacak, biz kazanacağız!" denildi.

CHP'den yapılan çağrı şöyle:

"Yarın, Uşak’ta buluşuyoruz.

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutsaklar özgürlüğüne kavuşana, bu ülkeye adalet ve demokrasi yeniden gelene kadar meydanlardayız, mücadeledeyiz, eylemdeyiz!

Bu inancımız, bu kararlılığımız, bu azmimiz oldukça;

Meydanları ilk günkü inancımızla doldurdukça, Omuz omuza direndikçe Millet kazanacak, biz kazanacağız!"

Paylaşımda mitingin yarın (14 Mart Cumartesi) saat 14.00'te, Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenleneceği belirtildi.