CHP'nin Yozgat mitinginde konuşan ve "Turp ile şalgam ile ülke yönetilmez, ülke adaletle yönetilir" diyerek yaptığı konuşma ile gündem olan Abdullah Ceyhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HES'LERDEN BİZE SU DÜŞMÜYOR"

50 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Ceyhan, arpa, buğday, patates, soğan, pancar ektiğini belirterek, "Bizim arazilerimiz çok güçlü, aç bırakmaz bizi. Halka da faydası oluyor kendimize de. Bizim arazilerimizin tek eksiği var, buraya bir baraj yapıldı belki de 50 yılı geçti. Bu baraj yapıldı daha buraya su sistemleri gelmedi. 2015’te su gelecek dediler, planlama ve projeyi yaptılar, bu yolları açtılar. Üç seçim geçti üstünden artık suyun geleceğine inanmıyorum. Çünkü suyun sahipleri bu barajın altına yapılan HES’ler oldu. Bu HES’lerden bize su düşmüyor. Halkın da çiftçilerin de korkaklığı, hakkını arayamaz noktaya düştüler. Ben çiftçiyim, hakkımı arıyorum" dedi.

TRAKTÖR İFTİRASI ATMIŞLAR

Mitingde yaptığı konuşmanın gündem olacağını beklemediğini ifade eden Ceyhan şunları söyledi:

"O gün için kendi köyümde eylemi başlattık. İlçe Başkanımız Sayın Sıddık Erdoğan’ın desteği ile eylemi başlattık. Bu bizim için çok gurur verici oldu. Çünkü biz çiftçiyiz, halkız. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran insan Mustafa Kemal Atatürk, çiftçinin ayağına gitmiştir, ‘kalkınmayı sizden başlatacağız’ demiştir. Bizler onun ardından yürüyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu yolsuzlukla suçladılar. Bu yalancı tanıklar eliyle İstanbul gibi 16 milyonluk nüfusu yöneten bir insan basit bir şeyden tutuklanmaz. Bu taraftar kanalların hepsi de çok karalama yapıyorlar. Burada benim zoruma giden şey bu oldu. Devleti yöneten bir AK Parti Genel Başkanı var. Bu AK Parti Genel Başkanı devletin de cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı sürekli ‘turpun büyüğü geride’ diyor. Ya bu ne kadar büyük bir turpmuş, mitingde aklıma bu geldi. Bizim akla ihtiyacımız var, turpla, şalgamla devlet idare edilmez, akılla idare edilir’ dedim. Ben kimseden icazet almam, kimseden akıl almam. Sadece aklımdakini, bildiğimi konuşurum. Şimdi benim adıma bir söylentiler başladı gündemde. Neymiş ‘1 buçuk milyonluk traktörü varmış.’ Benim traktörüm 2013 model, bu traktörden başka da bir şeyim yok bir de 90 model arabam var. Burada da 70-80 dönüm arazim var, kardeşlerim var. Benim kimsem yok, bir ailem var bir de ben. 5 tane çocuğum var, dört oğlan bir kız. Bunların dördü de dışarda. Bu çocuklarımı geçindiremedim burada, herkes kaçtı. Şimdi düşünüyorum iyi ki kaçmışlar belki çocuklarımla çok kötü olabilirdim.

"TÜRKİYE İYİ YÖNDE İDARE EDİLMİYOR"

Her sene mal kaldırıyoruz, soğan ve patates kaldırıyoruz. Daha geçen döktüm. 30 ton malım vardı, 15 ton soğan sattım. Pancar ekiyoruz. Pancar 2 bin 370 lira. Kardeşim 2 bin 300 liraya napsın. Bunun eziyetini, masrafını, traktörünü hiç hesap eden yok. Ama çiftçilerimizde bir korkaklık bir cesaretsizlik var. Hangi görüşten olursanız olun, hangi partiden olursanız olun; ben partizanlık yapmıyorum, hakkınızı arayın, devlete ve millete faydalı olun. Devletimiz de milletimiz de bize faydalı olsun. Bize gübre diyorlar ama gübre bu sene bin 365 lira torbası. Sen gel de bu memlekette kazan da artır da çoluğuna çocuğuna faydalı bir insan ol. Olamazsın. Çünkü kazancımız her sene borçlar nedeniyle geriye gidiyor. Bize gübre, mazot desteği vermesin. Bizim hakkımızı versin. Türkiye’ye, Türk gençliğine buradan sesleniyorum. Ben 70 yaşındayım. Benden anca bu kadar olur, aklınızı başınıza alın. Türkiye iyi yönde idare edilmiyor. Bunu siz kurtaracaksınız. Siz düzelteceksiniz. Sizin evlatlarınız da sizden örnek alacaklar. Bize bu vatan bırakan insanlar musluktan kan akıttılar bizi bugüne getirdiler. Bazı sapık zihniyetler Atatürk hakkında karalama kampanyası yapıyorlar. Bunlar nankör insanlar ben onlara bir şey demiyorum. Çünkü nankör insan kendine yapılanı bilmez, ben halkım. Halk için mücadelede burada varım. Çiftçilere de sesleniyorum, Edirne’den Ardahan’a kadar siz de bir olun, bu hakkımızı kimseye yedirmeyelim. Halktan büyük kimse yok, korkmayın, korkmayın, korkmayın."

"EKİNLERİMİZİ DON VURDU"

Ceyhan ayrıca tarlasının içine yaptırdığı güneş panelini göstererek "Güzel de su buldum ama bu suyu kullanamıyorum bir türlü. Aşırı mil geldiğinden dolayı 3-5 sefer pompam arızalandı. Bunları da yaptıra yaptıra yoruldum, bıraktım artık. Seneye inşallah mahsulümüz güzel bunu karşılarım, faaliyete geçireceğim. Bazı arkadaşlar da bu arazilerin sulanması için güzel tesisat kurdular, destekliyorum. Buralar seneye patates, soğan olacak halk için vatan için" dedi. Meyve tarlasını da gösteren Ceyhan, "Doğudan batıya kadar bütün insanlar bu meyvelerden yiyor. Ekinlerimizi de bu yıl don vurdu. Şu anda ekin biçilecek kıvamdan çıktı. Zirai sigortamız var, gelip bakacaklar mı bakmayacaklar mı bilmiyorum. Bunu da artık ziraat mühendislerinin takip etmesi gerekir. Ben çiftçiyim, çiftçi olmak çok iyi bir şey" ifadelerini kullandı.