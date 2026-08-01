Mahkeme kararıyla yönetime gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, CHP’deki üye kaybına engel olamıyor. Bir haftada 1 milyon 879 bin üyeden 1 milyona kadar düşen partinin il ve ilçe yönetimlerinden toplu istifalar dün de sürdü. İstifa edenlerin adresi ise YENİ Parti oldu.

YENİ Parti Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve beraberindeki partililer, CHP Zonguldak İl Başkanlığı binasından YENİ Parti İl Başkanlığı binasına yürüdü. Dural, “Biz bu yolda kararlıyız. Gemileri yaktık. Artık geri dönüş diye bir şey söz konusu değil” dedi.

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan ile il yönetimi ve 12 ilçe başkanı görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa etti. Parti binasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen istifaların ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in fotoğrafları da duvardan indirildi.

İstifa edenler siyaseti YENİ Parti’de sürdürecek. CHP Dalaman ve Seydikemer, Bafra, Vezirköprü teşkilatları ile Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve meclis üyeleri YENİ Parti’ye katıldı. Çankaya Belediye Başkanvekili Haldun Güler ile 33 belediye meclis üyesi de CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçti.