CHP’nin 6 Nisan’da yapmayı planladığı Olağanüstü Kurultay’ın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Tarafından iptal edildiği iddiaları sosyal medyada yayılırken, CHP’den söz konusu iddialara yanıt geldi.
CHP adına açıklama CHP Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den geldi.
"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Gül Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır."