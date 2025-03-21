Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve diplomasının iptal edilmesiyle gündeme CHP dayanışma sandıkları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CHP, seçimle ilgili oy kullanma yerlerini ve detayları açıklandı.

22 Şubat Cumartesi günü cumhurbaşkanı aday adayları ilan edildi ve 23 Mart Pazar günü oy kullanılacak.

Parti üyelerinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecekleri ön seçime İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak katılacaktı. Ancak İmamoğlu 19 Mart tarihinde gözaltına alındı. Öte yandan CHP üyelerinin oy kullanacağı ön seçim sandıkları ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okak'ın yaptığı açıklamada Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyelerinin oy verebileceğini açıkladı.

CHP ön seçimine katılmak isteyen parti üyesi vatandaşlar "önsecim.chp.org.tr" adresi veya CHP Mobil uygulamasında bulunan "Nerede Oy Kullanacağım" sekmesi aracılığıyla oy kullanacakları yerleri öğrenebiliyorlar.

Ayrıca CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek cumhurbaşkanı aday adayı olarak katılacağı ön seçim için bir de dayanışma sandıkları kuracak. Üye olmayan vatandaşlar ise ilçelerine göre oy kullanacakları sandıkların nerede kurulacağını araştırıyor.