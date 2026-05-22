CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti genel merkezinde yoğunluk sürüyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararı sonrası parti yönetimi art arda kritik toplantılar gerçekleştirirken, bina çevresinde alınan önlemler dikkat çekti. GİRİŞE OTOBÜS ÇEKİLDİ CHP Genel Merkezi’nin ana giriş kapısına iki parti otobüsü park edildi. Otobüslerin giriş kapısını tamamen kapatacak şekilde konumlandırıldığı görüldü. Parti yönetiminin bu adımı, olası polis ve TOMA girişlerini engellemek amacıyla attığı öğrenildi. Bina çevresinde güvenlik hareketliliğinin de arttığı gözlendi. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) yeniden olağanüstü toplantıya çağırdı. Özel’in ayrıca CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla da kritik bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

