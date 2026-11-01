CHP resmi internet sitesinde parti içi dengeleri ve kurultay tartışmalarını yeniden alevlendirecek dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Partinin resmi yayın organı olan "chp.org.tr" adresinden, Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğunda oturduğu döneme ait tüm arşiv içerikleri tamamen temizlendi.

3 YILLIK DÖNEM RESMİ SİTEDEN SİLİNDİ

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen 21 Mayıs 2026 tarihli "mutlak butlan" kararına dair hukuki süreç Yargıtay nezdinde devam ederken, partinin dijital arşivinde radikal bir değişikliğe gidildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevinden ayrıldığı Kasım 2023 ile mahkemenin mutlak butlan kararını açıkladığı Mayıs 2026 tarihleri arasında geçen yaklaşık üç yıllık döneme ait hiçbir kayıt sitede bırakılmadı.

TÜM SEKMELERDE KASIM 2023’TEN MAYIS 2026’YA ATLADI

İnternet sitesindeki arşiv taramasında; TBMM grup konuşmaları, miting konuşmaları, etkinlik hitapları, basın açıklamaları, yazılı duyurular, sosyal medya paylaşımları, TV mülakatları, resmi kabuller, haber bültenleri, kurultay konuşmaları ve yurt dışı temaslarına ait tüm sekmelerdeki verilerin Kasım 2023’ten doğrudan Mayıs 2026’ya atladığı tespit edildi.

Yalnızca Özgür Özel’in şahsi açıklamaları değil; aynı üç yıllık zaman diliminde görev yapan genel başkan yardımcılarının basın duyuruları, parti sözcülerinin haftalık toplantıları, genel merkez bültenleri, parlamento faaliyetleri, kamuoyuyla paylaşılan raporlar ve fotoğraf galerileri de sistemden kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE "TURPUN KÜÇÜĞÜ" AÇIKLAMASI SİLİNMİŞTİ

Sitedeki geriye dönük temizlik hamlesinin ilk işaretleri geçtiğimiz Eylül ayında görülmüştü. Özgür Özel’in 18 Mart tarihinde parti genel merkezinde gerçekleştirdiği ve dönemin Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin iddiaları gündeme taşıdığı “Turpun Küçüğü” başlıklı basın toplantısının video kaydı ve metni de benzer şekilde resmi siteden sessiz sedasız kaldırılmıştı. Son yapılan kapsamlı işlemle birlikte Özel döneminin tüm kurumsal izleri partinin resmi internet arşivinden tamamen silinmiş oldu.