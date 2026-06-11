CHP'de partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın 28 ismin istifa etmesinin arından Parti Meclis'i toplantısı başladı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugünyapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen Parti Meclisi üyeleri, PM'den istifa etme kararı almıştı.
Buna göre 57 üyeli PM'nin 28 üyesi PM'den istifa etmişti.
Bu hamleyle Özgür Özel cephesi, Parti Meclisi üye sayısının 40'ın altına düşmesi nedeniyle CHP Tüzüğü'ne göre kurultay çağrısı yapılması gerektiğine işaret ediyordu.
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