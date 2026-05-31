CHP'nin Seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün MYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Zeynel Emre, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KURULTAY YAPILMAZSA CHP SEÇİME GİREMEZ"

Zeynel Emre, kurultayın yapılmaması durumunda CHP'nin seçime giremeyeceğini söyledi.

"Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen!" diyen Zeynel Emre, "Hiçbir bahanesi yoktur. Efendim, eğer şu deniyorsa; tedbir kararı vardır, olamazdır, şudur, budur... Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temyizden feragat edilir, kesinleşmiş olur ve tedbir kararı da ortadan kalkmış olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur. Bütün bunlar bahanedir. Ve partimizin önünde bir varlık yokluk meselesi vardır. Çünkü 2023, 4-5 Kasım ve sonrasındaki tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Ve gerek Siyasi Partiler Yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez, bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni çökertme, tarihten silme operasyonudur. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur" şeklinde konuştu.

'PAZARTESİ İMZAYI TOPLUYORUZ'

Zeynel Emre'ye Balbay'ın iddiası da soruldu. "Pazartesi imzaları topluyoruz. Mahkemenin kararının doğrultusunda yetkili olan delegelerin imzasını topluyoruz" diyen Parti Sözcüsü Zeynel Emre şu açıklamayı yaptı:

"Biz Pazartesi, yarın, imzayı topluyoruz. Çok kısa süreci içinde topladığımızı göreceksiniz. Yani orada da sorun yok. Ve şunu da ifade ettik: Hangi delegelerle isteniyorsa onunla da toplarız. Üye isterse onunla da toplarız. Kim isterse. Ama mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız, kim yetkiliyse.

Değerli arkadaşlar bakın, bu süreci böyle zamana yayarak ilerletmenin hiçbir mantığı yok. Niye derseniz? Dedim ya, yani böyle siyasi mühendislikler yapılıyor ama saray merkezli yapıdan bu siyasi mühendislik hareketlerinin böyle her zaman doğru çıkacağını falan düşünmeyin, çoğunlukla da duvara tosluyorlar.

Öyle doğru hesaplar yapılsa, 2019'da sandığa giren 4 oyun 3'ü geçerli, 1'i geçersiz sayılıp yerel seçim iptal edilmezdi. Sonuçta 800 bin fark yenmezdi. Şimdi bakın burada da... Eski yönetimin göreve gelmesine karar verildi ama eski yönetimde de önemli bir sayıyla, arada bir farkla 'Bu yapılan olmaz kardeşim, bir an evvel seçime gidilmeli' diyen bir sayı olduğu için Parti Meclisi toplantısı iptal edildi. İptal edilmek zorunda kalındı."

MUSTAFA BALBAY NE DEMİŞTİ?

CHP eski İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Sözcü TV'de Damla Doğan Tuncel'in sunduğu İyi Ki Hafta Sonu programında çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşmıştı. Balbay, "800 delege imza için hazır. Pazartesi düğmeye basılacak" demişti.