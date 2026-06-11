CHP'de 27 ismin istifa etmesinden sonra yapılan PM toplantısında çıkacak kararlar merak konusu oldu. Toplantının ardından ardından mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.

Sarı, bir kez daha mahkeme kararına işaret ederek, olağanüstü kurultay tarihi belirlemenin mümkün olmadığını söyledi.

PM'de olağan kurultay takvimi oluşturma kararı alındığını kaydeden Sarı, "Olağan kurultay takvimini başlatmak üzere bir çalışma yapılmasını kararlaştırdık. Neden olağanüstü değil de olağan kurultay? Olağanüstü kurultay için bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz. Bu kararın ne zaman kesinleşeceğini öngöremiyoruz. Partiyi kurultaysız bırakmamak üzere en azından bir olağan takvim sürecinin başlatılmasını kararlaştırmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTİFALAR İÇİN DE MAHKEMEYİ İŞARET ETTİ

Sarı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

PM eksik toplandı. İstifa ettiğini belirten arkadaşlarımız oldu. Tam bir PM toplantısı yapmayı umuyorduk. Ancak bu mümkün olamadı. Bizim düşüncelerimizin karşısında siyasal fikirleri olan arkadaşlarımızla aynı zeminde buluşma imkanı bulamadık.

Bize ulaşan liste 27 arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu. 57 kişilik PM'de 30 arkadaşımız üyeliğini devam ettiriyor.

İstifa tek taraflı bir işlem ama bir takım usul ve esaslara uymak gerekir. İstifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değil. İstinaf Mahkemesinin yetkilendirmesiyle göreve geldiğimiz için istifaların da ilgili mahkeme tarafından değerlendirmeleri gerekiyor.

Şu an Genel Merkezin yapacağı işlem yok. Bu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılacak.

İlgili Adliye Mahkemesinin aldığı butlan kararını yok sayıp ilgili İcra Dairesinden PM'ye katılım için tebligat alınmasını çelişki olarak değerlendiririm.

Aslında tebligatları alarak PM'yi tanımış oluyorlardı. Bunun yetkili yeri de ilgili mahkeme.

40 sayısının altına inildiği için PM yok sayılıp buradan bir kurultay mümkün olabilir mi tartışması var. Bildiğiniz üzere bir tedbir kararıyla beraber yok sayma var. İkincisi tedbir kararıyla eski organlar da göreve gelmiş oluyor. Üçüncüsü de kurultay yapılamayacağı da hüküm altına alınmış oluyor kararlarla. Dördüncüsü de bu süreçle ilgili bir ceza davası yürütülüyor. PM'nin istifalarla işlevsiz hale getirilmesi de yargının vermiş olduğu karara da karşı bir duruş anlamına geliyor. O kararın uygulanmasını ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşım.

PM'nin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararı da var. PM'nin kaç kişi olduğunun bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki amir hüküm 40 sayısının altına düşüldüğünde yedekler geldikten sonra bile 3/2 çoğunluğunun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık. PM katılanlarla devam edecek.

Tartışma konularından biri de kamuoyunda takip ettiğiniz gibi MYK'nın, sadece belli işleri yapabileceği belli işleri de yapamayacağı konusunda. Siyasi partiler olağanüstü durumlarda, en üst karar organının, partinin tüzel kişiliğini ortadan kaldırmak ve tüzük ve program değişikliği yapmak dışında bütün eylemlerini yapabileceğini hükmetmiştir.

PM'DEN 'OLAĞAN KURULTAY' ÇIKTI AMA...

Bu istifalar karşısında PM'nin çalışmaması, düşmüş sayılması, kurultaya gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir.

Biz mevcut olan arkadaşlarımızla beraber bir yol haritası konuştuk. Bizim sayın Genel Başkanın çizmiş olduğu yolda, arkasında durduğumuzu, bir kurultay takvimi koymak istediğimizi tartıştık. Bizim partimizin MYK ve PM'den başka birimleri de var. Bu gruplarda ve yetkili organlarla da görüş alışverişi yapılacak.

Olağan kurultay takvimini başlatmak üzere bir çalışma yapılmasını kararlaştırdık. Neden olağanüstü değil de olağan kurultay? Olağanüstü kurultay için bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz. Bu kararın ne zaman kesinleşeceğini öngöremiyoruz. Partiyi kurultaysız bırakmamak üzere en azından bir olağan takvim sürecinin başlatılmasını kararlaştırmış bulunuyoruz.

Partinin içinde bulunduğu cendereden çıkarılması konusunda bir siyasal müdahaleyi gerçekleştirmiş olacağız.

Bugünden itibaren bir takvim açıklanacak. O takvim çerçevesinde de ilerlenecek.

(İhraçlar için hangi maddeler işletildi) YDK kendi toplantı zamanlarını kendisi belirliyor. Dünkü disiplin uygulamasından sonra, bugün disiplin sevk yazısı yazıldı. Bütün hukuki argümanlar var. CHP Tüzüğünün 68/1 fıkrası B, S ve G bentleriyle, TBMM Grup iç yönetmeliğinin 24'üncü maddesi.

'ÇİFT BAŞLILIĞA İZİN VERMEYEĞİZ'

Biz en başından beri şunu söylemeye çalıştık. Nasıl yol bulacağımızı birlikte konuşalım. Parti içinde siyasi mücadeleye evet, itiraza evet ama bizim de kırmızı çizgilerimizin olduğunu söyledik. Partinin kurumsal kimliğini zedeleyen açıklamaları not ettiğimizi söylemiştik. Partide iki başlılık oluşmasına izin vermeyeceğiz.

Burada biz sözcü var burada, öbür tarafta parti sözcüsü kimliğini konuşan arkadaşımız var. Burada bir MYK var, öbür tarafta MYK toplantıları var. Biz bayramlaşma yapıyoruz aynı saatte bayramlaşma yapılıyor. Grup toplantısı yapmaya karar veriyoruz, ilk önce grup toplantısı yapmayacakken, "yo biz geleceğiz grup toplantısı yapacağız Genel Başkanı konuşturmayacağız" noktalarına gidiliyor.

Çift başlı görüntüyü hiçbir kurum kabul etmeyeceği gibi CHP de kabul etmez.

Yanlış anlaşılma oluşmasın, rövanşist bir anlayış içinde, disiplin sopasını gösteriyoruz biçiminde bir anlayış içinde olmadık. Ama maalesef yol alamadık. E uzattığımız zaman yumrukla karşı karşıya kaldık. Ben de dün bu konuyla ilgili değerlendirme yaparken, ne kadar üzüntülü olduğumu görüyor olmanız lazım.

'YENİ BAŞKANVEKİLLERİ BELİRLENECEK'

"Yeni grup başkanvekili atanır mı?" sorusuna da yanıt veren Sarı, şunları kaydetti:

Biliyorsunuz tedbir kararlı işlemler, karar alındığı andan itibaren işleme alındığı için bu arkadaşlarımızın görevleri sona ermiş bulunuyor. Dolayısıyla şu an itibarıyla CHP'nin parlamentoda bir tane grup başkanvekili var. Bu boş koltuklara ilişkin, nasıl bir değerlendirme yapılacağı, zaten genel başkanın takdirlerinde. Ama bunun yolu yönetimi konusunda da biz yarın bir MYK toplantısı yapacağız orada değerlendireceğiz.