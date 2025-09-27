CHP’nin “Darbeye ve Kayyıma Hayır” sloganıyla 21 Eylül’de düzenlenen 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nın ardından Parti Meclisi (PM), ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından PM, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı basına kapalı yapıldı. Özel, PM üyelerine sunuş konuşması yaptı ve mevcut Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) PM’ye sundu.

Toplantının ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklamalarda bulundu.

Yücel, "Bunun yanında elbette ki olağanüstü kurultayımız sonrasında yaptığımız bu ilk Parti meclisi toplantımızda Merkez Yönetim Kurulumuzla ilgili de görevlendirmeler yapıldı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önerisi ve Parti Meclisimizin güven oyuyla kurultay öncesinde görev yapan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin aynı görevlerinde devam etmeleri karar altına alındı" dedi.