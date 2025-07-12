CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, "Murat Çalık Başkanımızın başına bir iş gelirse şayet onu hiç kimse eceliyle bir ölüm gibi topluma yansıtmasın." dedi.

Ertürk, "Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız hukuksuzluğa karşı ses yükseltiyor. Şu an gerçekten partimize karşı savaşta uygulanmayan bir hukuk uygulanıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık ölüme mahkum edilmiş durumda. Ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen hala İzmir'de cezaevinde tutulmaktadır. Buradan sesleniyoruz. Murat Çalık Başkanımızın başına bir iş gelirse şayet onu hiç kimse eceliyle bir ölüm gibi topluma yansıtmasın." dedi.

Ertürk şu ifadeleri kullandı:

Bugün O'nu orada ölüme mahkum edenler bu kararın ardında imzası bulunan hakimler, savcılar, Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı, Murat Başkanımızın katili olacaktır başına bir iş gelmesi durumunda.

"Halkın gücünü yenecek hiçbir güç yok"

Birçok arkadaşımız sorgusuz sualsiz cezaevinde tutulmaktadır. Adıyaman Belediye Başkanımızı dün ziyaret ettik. Haksız bir şekilde belediye başkanlığından düşürülmüştür. Dün Genel Başkanımız açıkladı, Manavgat'ta bir şeytani planla, bir operasyonla Cumhuriyet Halk Partisi'nin rüşvete yan yana getirmeye çalışan kirli bir planı Genel Başkanımız ifşa etti. Ama biz şunu hep söylüyoruz. Dışarıdaki arkadaşlarımız her daim içeridekilerin hakkını hukukunu savunmaya devam edecek. Dünya siyasi tarihinde örnektir ki, halkın gücünü yenecek hiçbir güç yoktur. Bugün de böyle olacak, yarın da böyle olacak ve ilk seçimde de böyle olacak.

Devletin gücünü, kolluk kuvvetini, yargısını, imkanlarını arkasını alan iktidar vicdansızca, insafsızca partimize saldırsa da günün sonunda halkın dediği olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede iktidar olacaktır. Buradan, Malatya Meydanı'ndan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na, tutuklu bulunan Parti Meclis Üyemiz Baki Aydöner'e, tutuklu bulunan İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'na ve tüm belediye başkanlarımıza selamlarımızı gönderiyorum. Malatya sizinle, üzülmeyin, Malatya halkının gücü sizin özgürlüğünüzün yolunu açacaktır diyorum."