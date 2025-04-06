CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda bin 323 delegeden bin 276’sı oy kullandı. Kullanılan oyaların 105'inin geçersiz olduğu belirlendi, bin 171 oy geçerli kabul edildi. CHP Lideri Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.
Genel Başkanlık seçiminden sonra Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvurular alındı. PM'nin 60 üyesi için 181 kişinin adaylık başvurusu yaptığı, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı. PM ve YDK üyelikleri için oylamanın saat 19.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.
PM ve YDK aday listeleri yapılan kuranın sonucunda L harfinden başlayarak numaralandırıldı. CHP Lideri Özel, PM ve YDK için bir anahtar liste belirledi. Özel'in 52 kişiden oluşan anahtar listesinde PM için yer alan isimler şöyle:
- Burcu Mazıcıoğlu
- Aylin Nazlıaka
- Turgay Özcan
- Suat Özçağdaş
- Berna Özgül
- Engin Özkoç
- Uygar Parçal
- Selin Sayek Böke
- Niyazi Şen
- Namık Tan
- Mahmut Tanal
- M. Sezgin Tanrıkulu
- Gamze Taşcıer
- Canan Taşer
- Melisa Uğraş
- Ahmet Hakan Uyanık
- Pınar Uzun Okakın
- İ. Atakan Ünver
- M. Necati Yağcı
- Deniz Yavuzyılmaz
- Şengül Yeşildal
- Deniz Yücel
- Mahir Yüksel
- Gökan Zeybek
- Erhan Adem
- Zeliha Aksaz Şahbaz
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Baki Aydöner
- Ensar Aytekin
- Murat Bakan
- Saniye Barut
- Burhanettin Bulut
- Özgür Ceylan
- M. Gül Çiftci Binici
- M. Alkım Denizaslanı
- Semra Dinçer
- Bedirhan Berk Doğru
- Hikmet Erbilgin
- Ali Abbas Ertürk
- Ali Haydar Fırat
- Berkay Gezgin
- Yalçın Görgöz
- Nazan Güneysu
- Ali Haydar Hakverdi
- Hikmet Yalım Halıcı
- Ozan Işık
- Uğurcan İrak
- Özgür Karabat
- Ulaş Karasu
- Ecevit Keleş
- Sevgi Kılıç
- Sinem Kırçiçek
Özel'in YDK listesi ise şöyle:
- Turan Taşkın Özer
- Özgür Sağlam
- İsmail Emre Telci
- Esin Fatma Temel
- Özkan Tice
- Nurdan Yücal
- Hümeyra Akkuş Sandıkcı
- Ayça Akpek Şenay
- Ekincan Aksoy
- Ali Balta
- Süleyman Bülbül
- Deniz Çakır
- Deniz Demiröz
- Aysemin Gülmez
- Remzi Kazmaz
Özel'in Bilim Kurulu üyelikleri için delegelere önerdiği isimler ise şunlar:
- Örsan Kunter Öymen
- Baran Seyhan
- Emine Uçak Erdoğan
- Yankı Bağcıoğlu
- Baran Bozoğlu
- Taner Demirer
- Gülşah Deniz Atalar
- Bahattin Bahadır Erdem
- Armağan Erdoğan
- Berker Esen
- Gökçe Gökçen
- Yalçın Karatepe
İki MYK üyesi listede yer almadı
Bir önceki MYK'da yer alan Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Volkan Demir'in anahtar listede yer almadığı görüldü. Demir'in Can Akın Çağlar'ın emekliliğinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine getirileceği öğrenildi.
Ayrıca, PM üyelerinden Emin Bulut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı ve Erbil Aydınlık, Özel'in anahtar listesinde yer almadı.
Önceki kurultayda genel başkan aday adaylığını açıklayan Örsan Kunter Öymen, İYİ Parti'den CHP'ye geçen Bahattin Bahadır Erdem ve Taner Demirer, Bilim Kurulu listesinde aday gösterildi. Baran Seyhan ve Emine Uçak Erdoğan da Bilim Kurulu listesinde önceki PM'de olmayan isimler.
Berkay Gezgin anahtar listede
Son PM'de yer almayan şu isimler de Özel'in anahtar listesinde yer alıyor:
''Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uygar Parçal, Burcu Mazıcıoğlu, öldürülen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Niyazi Şen, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu.''
Önceki kurultayda anahtar listeyi delerek PM'ye giren Aylin Nazlıaka, Deniz Yavuzyılmaz, Saniye Barut ve Semra Dinçer'in bu kez Özel'in anahtar listedede yer aldığı görüldü.
MUHALİFLERİN LİSTESİ DE ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, CHP'de "muhalifler" olarak bilinen isimlerin yer aldığı "Denge ve Dayanışma Listesi" belirlendi. Milletvekilleri Faik Öztrak, Ali Öztunç, Hasan Öztürkmen, Mahir Polat, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel ve Ali Karaoba'nın yer aldığı Denge ve Dayanışma Listesi'nde CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de yer alıyor.
Denge ve Dayanışma Listesi'ndeki PM için aday olan isimler şöyle:
Nihat Arda Mercan, Gonca Yelda Orhan, Kemal Özkiraz, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Filiz Öztürk Çelik, Hasan Öztürkmen, Aysun Palalı Köktaş, Emeç Aksoy Parlak, Hakkı Anıl Pektaş, Mahir Polat, Oğuz Kaan Salıcı, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selçuk Sarıyar, Hüseyin Saygılı, Mustafa Tunç Soyer, Yaren Dicle Soysal, Esat Şengül, Didem Temel, Gaye Usluer, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Deniz Uzunyayla, Kazım Yağmur, Koza Yardımcı, Ahmet Yeşil, Hüseyin Yıldız, Mustafa Adıgüzel, Bedri Ağaç, Bülent Demiray Aydın, Yusuf Baştuğ, Özlem Becan, Barış Bektaş, Nevaf Bilek, Celal Çelik, Deniz Demir, Adem Demir, Sertaç Demirel, Birsen Derdiyok, Muharrem Doğan, Özlem Erkan, Semih Esen, Ayten Gülsever, Umut Güngör, Bülent Gürsoy, Ali Karaoba, Sinan Kaya, Sezgin Kaya, Cevahir Kılıç, Hasan Kamil Korkmaz, Emrah Köksal.
YDK için ise Zuhal Mercan, Ebru Okay, Sevilhan Yılmaztürk Sağlam, Ali Yücal, Yiğit Acar, Arif Burak Adanur, Sabri Arpaç, Recep Bulut, Tayfun Ceyhan, Onur Sergen Doğan, Çetin Düzce, Fezayir Karadağ ve Selim Karahan aday gösterildi.
GÜRSEL EROL DA ANAHTAR LİSTE HAZIRLADI
PM ve YDK aday listeleri yapılan kuranın sonucunda L harfinden başlayarak numaralandırıldı. PM ve YDK için Genel Başkan Özel ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın anahtar listelerinin yanında, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un da anahtar liste hazırladığı öğrenildi. Erol'un listesinde her iki listeden ortak isimlerin yer aldığı görüldü.
Gürsel Erol'un 52 kişiden oluşan anahtar listesinde öne çıkan isimler şöyle:
Suat Özçağdaş
Engin Özkoç
Faik Öztrak
Ali Öztunç
Hasan Öztürkmen
Mahir Polat
Oğuz Kaan Salıcı
Müslim Sarı
Orhan Sarıbal
Namık Tan
Mahmut Tanal
M. Sezgin Tanrıkulu
Gamze Taşcıer
Mehmet Tüm
Koza Yardımcı
Deniz Yavuzyılmaz
Deniz Yücel
Mustafa Adıgüzel
Ensar Aytekin
Murat Bakan
Selin Sayek Böke
Burhanettin Bulut
M. Gül Çiftci Binici
Semra Dinçer
Yunus Emre
Berkay Gezgin
Özgür Karabat
Ulaş Karasu
Erol'un sekiz kişiden oluşan Bilim Kurulu listesi ise şöyle:
Örsan Kunter Öymen
Gülşah Deniz Atalar
Baran Bozoğlu
Taner Demirer
Emine Uçak Erdoğan
Armağan Erdoğan
Gökçe Gökçen
Yalçın Karatepe