CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda bin 323 delegeden bin 276’sı oy kullandı. Kullanılan oyaların 105'inin geçersiz olduğu belirlendi, bin 171 oy geçerli kabul edildi. CHP Lideri Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Genel Başkanlık seçiminden sonra Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvurular alındı. PM'nin 60 üyesi için 181 kişinin adaylık başvurusu yaptığı, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı. PM ve YDK üyelikleri için oylamanın saat 19.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

PM ve YDK aday listeleri yapılan kuranın sonucunda L harfinden başlayarak numaralandırıldı. CHP Lideri Özel, PM ve YDK için bir anahtar liste belirledi. Özel'in 52 kişiden oluşan anahtar listesinde PM için yer alan isimler şöyle:

Burcu Mazıcıoğlu

Aylin Nazlıaka

Turgay Özcan

Suat Özçağdaş

Berna Özgül

Engin Özkoç

Uygar Parçal

Selin Sayek Böke

Niyazi Şen

Namık Tan

Mahmut Tanal

M. Sezgin Tanrıkulu

Gamze Taşcıer

Canan Taşer

Melisa Uğraş

Ahmet Hakan Uyanık

Pınar Uzun Okakın

İ. Atakan Ünver

M. Necati Yağcı

Deniz Yavuzyılmaz

Şengül Yeşildal

Deniz Yücel

Mahir Yüksel

Gökan Zeybek

Erhan Adem

Zeliha Aksaz Şahbaz

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Baki Aydöner

Ensar Aytekin

Murat Bakan

Saniye Barut

Burhanettin Bulut

Özgür Ceylan

M. Gül Çiftci Binici

M. Alkım Denizaslanı

Semra Dinçer

Bedirhan Berk Doğru

Hikmet Erbilgin

Ali Abbas Ertürk

Ali Haydar Fırat

Berkay Gezgin

Yalçın Görgöz

Nazan Güneysu

Ali Haydar Hakverdi

Hikmet Yalım Halıcı

Ozan Işık

Uğurcan İrak

Özgür Karabat

Ulaş Karasu

Ecevit Keleş

Sevgi Kılıç

Sinem Kırçiçek

Özel'in YDK listesi ise şöyle:

Turan Taşkın Özer

Özgür Sağlam

İsmail Emre Telci

Esin Fatma Temel

Özkan Tice

Nurdan Yücal

Hümeyra Akkuş Sandıkcı

Ayça Akpek Şenay

Ekincan Aksoy

Ali Balta

Süleyman Bülbül

Deniz Çakır

Deniz Demiröz

Aysemin Gülmez

Remzi Kazmaz

Özel'in Bilim Kurulu üyelikleri için delegelere önerdiği isimler ise şunlar:

Örsan Kunter Öymen

Baran Seyhan

Emine Uçak Erdoğan

Yankı Bağcıoğlu

Baran Bozoğlu

Taner Demirer

Gülşah Deniz Atalar

Bahattin Bahadır Erdem

Armağan Erdoğan

Berker Esen

Gökçe Gökçen

Yalçın Karatepe

İki MYK üyesi listede yer almadı

Bir önceki MYK'da yer alan Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Volkan Demir'in anahtar listede yer almadığı görüldü. Demir'in Can Akın Çağlar'ın emekliliğinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine getirileceği öğrenildi.

Ayrıca, PM üyelerinden Emin Bulut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı ve Erbil Aydınlık, Özel'in anahtar listesinde yer almadı.

Önceki kurultayda genel başkan aday adaylığını açıklayan Örsan Kunter Öymen, İYİ Parti'den CHP'ye geçen Bahattin Bahadır Erdem ve Taner Demirer, Bilim Kurulu listesinde aday gösterildi. Baran Seyhan ve Emine Uçak Erdoğan da Bilim Kurulu listesinde önceki PM'de olmayan isimler.

Berkay Gezgin anahtar listede

Son PM'de yer almayan şu isimler de Özel'in anahtar listesinde yer alıyor:

''Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uygar Parçal, Burcu Mazıcıoğlu, öldürülen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Niyazi Şen, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu.''

Önceki kurultayda anahtar listeyi delerek PM'ye giren Aylin Nazlıaka, Deniz Yavuzyılmaz, Saniye Barut ve Semra Dinçer'in bu kez Özel'in anahtar listedede yer aldığı görüldü.

MUHALİFLERİN LİSTESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, CHP'de "muhalifler" olarak bilinen isimlerin yer aldığı "Denge ve Dayanışma Listesi" belirlendi. Milletvekilleri Faik Öztrak, Ali Öztunç, Hasan Öztürkmen, Mahir Polat, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel ve Ali Karaoba'nın yer aldığı Denge ve Dayanışma Listesi'nde CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de yer alıyor.

Denge ve Dayanışma Listesi'ndeki PM için aday olan isimler şöyle:

Nihat Arda Mercan, Gonca Yelda Orhan, Kemal Özkiraz, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Filiz Öztürk Çelik, Hasan Öztürkmen, Aysun Palalı Köktaş, Emeç Aksoy Parlak, Hakkı Anıl Pektaş, Mahir Polat, Oğuz Kaan Salıcı, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selçuk Sarıyar, Hüseyin Saygılı, Mustafa Tunç Soyer, Yaren Dicle Soysal, Esat Şengül, Didem Temel, Gaye Usluer, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Deniz Uzunyayla, Kazım Yağmur, Koza Yardımcı, Ahmet Yeşil, Hüseyin Yıldız, Mustafa Adıgüzel, Bedri Ağaç, Bülent Demiray Aydın, Yusuf Baştuğ, Özlem Becan, Barış Bektaş, Nevaf Bilek, Celal Çelik, Deniz Demir, Adem Demir, Sertaç Demirel, Birsen Derdiyok, Muharrem Doğan, Özlem Erkan, Semih Esen, Ayten Gülsever, Umut Güngör, Bülent Gürsoy, Ali Karaoba, Sinan Kaya, Sezgin Kaya, Cevahir Kılıç, Hasan Kamil Korkmaz, Emrah Köksal.

YDK için ise Zuhal Mercan, Ebru Okay, Sevilhan Yılmaztürk Sağlam, Ali Yücal, Yiğit Acar, Arif Burak Adanur, Sabri Arpaç, Recep Bulut, Tayfun Ceyhan, Onur Sergen Doğan, Çetin Düzce, Fezayir Karadağ ve Selim Karahan aday gösterildi.

GÜRSEL EROL DA ANAHTAR LİSTE HAZIRLADI

PM ve YDK aday listeleri yapılan kuranın sonucunda L harfinden başlayarak numaralandırıldı. PM ve YDK için Genel Başkan Özel ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın anahtar listelerinin yanında, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un da anahtar liste hazırladığı öğrenildi. Erol'un listesinde her iki listeden ortak isimlerin yer aldığı görüldü.

Gürsel Erol'un 52 kişiden oluşan anahtar listesinde öne çıkan isimler şöyle:

Suat Özçağdaş

Engin Özkoç

Faik Öztrak

Ali Öztunç

Hasan Öztürkmen

Mahir Polat

Oğuz Kaan Salıcı

Müslim Sarı

Orhan Sarıbal

Namık Tan

Mahmut Tanal

M. Sezgin Tanrıkulu

Gamze Taşcıer

Mehmet Tüm

Koza Yardımcı

Deniz Yavuzyılmaz

Deniz Yücel

Mustafa Adıgüzel

Ensar Aytekin

Murat Bakan

Selin Sayek Böke

Burhanettin Bulut

M. Gül Çiftci Binici

Semra Dinçer

Yunus Emre

Berkay Gezgin

Özgür Karabat

Ulaş Karasu

Erol'un sekiz kişiden oluşan Bilim Kurulu listesi ise şöyle:

Örsan Kunter Öymen

Gülşah Deniz Atalar

Baran Bozoğlu

Taner Demirer

Emine Uçak Erdoğan

Armağan Erdoğan

Gökçe Gökçen

Yalçın Karatepe