Mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, partide tartışmalı isimleri görevlendirmeye devam ediyor. 2024 Yerel Seçimleri’nde Çukurova’dan yeniden aday gösterilmemesi sonrası CHP’den istifa eden Soner Çetin’in, CHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildiği öğrenildi. Çetin, aday gösterilmeyince CHP yönetimine tepki gösterirken “Bu yapıyla 31 Mart’ta kesinlikle CHP sandıkta önemli bir ders almış olacak, sandığa gömülecek. Ata, baba partimizi büyük bir hezimet bekliyor. Yeni CHP yönetimi ve genel başkanı da 31 Mart’ta ‘Bay bay Türkiye’ diyecek ve gidecek. Cumhuriyet tarihinin en kısa genel başkanlığı Özgür Özel’i bekliyor” demişti.... Aday gösterilmeyince İYİ Parti saflarına geçip Çukurova Belediye Başkan adayı olan Çetin, yüzde 8.55 oranında oy alabilmişti. CHP'nin adayı Emrah Kozay ise yüzde 52.84 oyla ilçe belediye başkanlığını kazanan isim olmuştu. Çetin, 'mutlak butlan' kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimince CHP Genel Merkezi'nde yapılacak bayramlaşma programı için de "Sayın Genel Başkanımızı güllerle karşılayacağız" diyerek partililere çağrıda bulunmuştu.

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