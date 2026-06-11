Türkiye siyasetinin gündemine oturan mahkeme kararlarının ardından CHP içerisindeki liderlik düğümüne dair kamuoyunun nabzı tutuldu. 24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gündemar Araştırma anketi, "CHP’nin fiili liderliği" konusundaki seçmen eğilimlerini gözler önüne serdi.

CHP Tabanında "Yeni Kurultay" Beklentisi

Araştırmada yöneltilen "Mahkeme kararından sonra CHP’nin fiili liderliği konusunda hangi görüşe daha yakınsınız?" sorusuna verilen yanıtlar, parti içi dengelerin değiştiğini gösteriyor.

CHP seçmeninin yalnızca yüzde 4’ü Kılıçdaroğlu’nun hukuken göreve dönmesi gerektiğini savunurken, tabanın büyük bir kısmı değişimden yana tavır sergiledi. CHP seçmenlerinin yüzde 48’i "yeni bir kurultay" çağrısında bulunurken, yüzde 46’lık bir kesim Özgür Özel’in siyasi meşruiyetini koruduğu ve görevine devam etmesi gerektiği görüşünde birleşti.

Genel Görünüm: Toplumun Yüzde 73’ü Statükoyu Değiştirmek İstiyor

Türkiye geneline bakıldığında ise Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak göreve dönmesini destekleyenlerin oranı yüzde 21 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 45’i en makul çözüm olarak "en kısa sürede yeni bir kurultay" yapılmasını işaret ederken, yüzde 28’i mevcut genel başkan Özgür Özel’in meşruiyetini desteklediklerini ifade etti. Araştırmada görüş belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 6’da kaldı.

Farklı Seçmen Gruplarındaki Destek Dağılımı

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, Kılıçdaroğlu’nun görevine dönmesine yönelik desteğin CHP dışındaki seçmen gruplarında daha yüksek çıkması oldu:

MHP seçmeni: %58

AK Parti seçmeni: %44

DEM Parti seçmeni: %7

İYİ Parti seçmeni: %1'in altında

Bu tablo, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönme ihtimaline yönelik kamuoyu eğiliminin, CHP seçmenleri arasında sınırlı bir karşılık bulduğunu kanıtlar nitelikte. Sonuçlar, "yeni kurultay" ve "Özgür Özel’in meşruiyeti" üzerinde birleşen yüzde 73’lük kitlenin, CHP liderliğinde bir statüko değişikliğini veya mevcut durumun korunmasını tercih ettiğini ortaya koyuyor.