CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, derneği ziyaretinde, Şube Başkanı Halit Şahin ile şehit yakınları ve gazilerle görüştü.

Ziyarette konuşan Bağcıoğlu, 2023'ün Aralık ayından bu yana çeşit il ve ilçelerde 140'ın üzerinde şehit ve gazi derneğini ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini belirlemeye çalıştıklarını anlatan Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece sorunları dinlemek değil, çözüm üretebilmek için de çalışmalar yaptık. Geçtiğimiz seneden itibaren bir çalıştayla, kesinlikle a, b, c partisinin olayı değil bu, siyaset dışı bir çalışmayla şehit ailesi, yakınları ve gazilerin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Şu anda 6 aydır milletvekillerimiz tarafından verilen 18 kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonunda bekliyor. Bizim isteğimiz; bu siyaset dışı olarak görülsün, 'Cumhuriyet Halk Partisi ya da başka bir parti getirmiş' diye değil. Biz burada insani ve vicdani görevimizi yapıyoruz. Bize emanet edilen şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz."

Basına kapalı devam eden görüşmenin ardından Bağcıoğlu, CHP İl Başkanı Koral Ömür ve beraberindekilerle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi'ne de ziyarette bulundu.