CHP’nin rozet takma etkinliğine figüran taşındığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı, Uğur Dündar ve Timur Soykan “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

BirGün muhabiri Ebru Çelik’in, söz konusu etkinliğe figüran getirildiği iddiasını içeren haberiyle başlayan süreçte, savcılık incelemesini sürdürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Soykan ve Altaylı’nın sosyal medya paylaşımları da incelemeye alındı.

Basın savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında her iki ismin de bugün adliyeye giderek ifade vermesi bekleniyor. Gazeteci Fatih Altaylı’nın X platformunda yaptığı paylaşımda, “Birgün muhabiri Ebru Çelik’e. Şaşırdık mı! Tipik Kılıçdaroğlu beceriksizliği. Tipik rezillik. Bir de arınma diyorlar. Siz önce kendiniz arının” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında, haberi kaleme alan BirGün muhabiri Ebru Çelik ile WEB Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin’in de dün savcılıkta ifade verdiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.