TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'un gündeminde, Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi yer aldı.

GENEL KURUL’DA GÖRÜŞÜLDÜ

Kanun teklifinin ele alınmasından önce ise CHP'nin, 2 Temmuz 1993'teki Sivas Katliamı'nın tüm yönleriyle aydınlatılması, olayın hukuki ve idari boyutlarının araştırılması ve benzer olayların önüne geçilmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis Araştırması önergesi Genel Kurul'da görüşüldü.

‘ŞİDDETİN KUTSALLAŞTIRILMASININ BİR SONUCU’

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanı Buğra Kavuncu, "Neden böyle bir vahşete bu toprakların tanıklık ettiğini, zafiyetleri, ihmalleri, provokasyonları, karanlıkta kalmaması için her şeyi ama her şeyi konuşmalıyız, konuşmalıyız ki bir daha bu acılar tekrar etmesin. Bu acı olay, bir nefret ve öfke dilinin sonucudur; şiddetin kutsallaştırılmasının bir sonucudur; kinin, hıncın, öfkenin siyasete ve topluma, kitlelere hakim olduğunda o kitle psikolojisiyle neler olabileceğinin bir göstergesidir; etnik ve mezhepsel ayrımlar derinleştirildiğinde güzel ülkemizin nasıl provokasyonlara açık hale geldiğinin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

‘DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN HALEN AYDINLATILAMAMIŞ OLMASIDIR’

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, CHP Grubu'nun vermiş olduğu önergeyi desteklediklerini belirterek "Ancak bu önergeyi konuşunca, konuşmaya başlayınca bence ilk olarak üzerinde tefekkür etmemiz gereken mevzu Madımak gibi bir acılı olayın, bir katliamın otuz üç yıl sonra dahi henüz aydınlatılmamış olduğunun kabul ediliyor olmasıdır. Herhalde burada AK Partili arkadaşlarımız da başka partilerden konuşmacılarımız da Madımak olaylarının aydınlatıldığını -bunun yeniden bir komisyon marifetiyle ele alınması gerektiğini- iddia etmeyeceklerdir" dedi.

‘BAŞBAĞLAR KATLİAMIYLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİ’

AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sivas katliamını ve Başbağlar katliamını birlikte değerlendirmek gerektiğini belirterek “Sivas katliamında da Erzincan Başbağlar katliamında da aynı acıyı hissettik. Başbağlar'ın faili kimse Sivas'ın faili de odur. Sivas katliamıyla ilgili davada toplam 111 kişi hakkında dava açılmış, 107 sanık hakkında açılan davaların sonuçlandığı, yakalama kararı çıkarılan dört sanık hakkında da davaların devam ettiği bilinmektedir. 111 sanık hakkında verilen karara bakıldığında, 26 sanığın beraatine, iki sanık hakkında davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesine, 79 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet kararına hükmedildiği görülmektedir, dört sanık hakkında yargılamanın hâlen devam ettiği de bilinmektedir, 12 sanığın cezasının infazı amacıyla kırmızı bülten çıkartıldığı da görülmektedir” ifadelerini kullandı.