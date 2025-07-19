Gaziantep Şehitkamil Belediye Meclisi'nde 07 Nisan 2025 tarihinde yapılan oturumda, CHP’li üyelerin mazeretsiz şekilde katılmadığı birleşimde beş ayrı ihtisas komisyonuna yapılan üye seçimleri yargı duvarına çarptı.

Avukat Deniz Atar’ın yaptığı başvurunun ardından mahkeme, temsil adaletine aykırı yapılan seçimler nedeniyle bu kısmın yürütmesini durdurdu.

ENCÜMEN SEÇİMİ YASALARA UYGUN YAPILDI

Mahkeme kararında, aynı oturumda yapılan belediye encümenine üye seçimlerinin ise hukuka uygun olduğu belirtildi.

İlk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için aynı gün yapılan ikinci birleşimde gizli oylama ile 3 encümen üyesinin seçildiği ve bu seçimde usule aykırılık bulunmadığı kaydedildi.

Dosyada, seçim sürecine ilişkin herhangi bir ihlal veya usulsüzlük tespit edilmediği vurgulandı.

KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ "TEMSİL ADALETİ"NE AYKIRI

Öte yandan, mecliste bulunan siyasi parti gruplarının ve bağımsız üyelerin oranlarına göre belirlenmesi gereken ihtisas komisyonları, yalnızca toplantıya katılan üyeler arasından seçildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesinin açık hükmüne rağmen yapılan bu işlem, çoğulcu demokrasi ve temsilde adalet ilkelerine aykırı bulundu.

Kararda; İmar, Plan ve Bütçe, Tarife, Gençlik ve Spor Eğitim ile Deprem ve Doğal Afet Komisyonlarına yapılan bu seçimlerin, tüm siyasi partilerin katılımıyla, meclis üye oranlarına göre yapılması gerektiği ifade edildi.

Umut Yılmaz (Şehitkamil Belediye Başkanı)

MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI

Yapılan usulsüz komisyon seçimlerinin belediye işleyişinde telafisi güç ve imkânsız zararlar doğurabileceği gerekçesiyle, söz konusu kararın yürütmesi durduruldu. Encümen seçimiyle ilgili talepler ise reddedildi.

Mahkeme kararında, komisyon seçimlerine ilişkin hukuka aykırılığın açık olduğu vurgulandı.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olan karar, 11 Temmuz 2025 tarihinde oybirliğiyle alındı.