Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kongresi'nin ardından CHP İstanbul İl Kongresi'ne de dün soruşturma başlatıldı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bildiğimiz tek şey, tüm bunlar gitmekte olan iktidarın son çırpınışlarıdır. Türkiye’nin demokrasi ve adaletle buluşacağı günler beklenenden de yakındır." dedi.

"ŞİMDİ DE İL KONGRELERİMİZE MUSALLAT OLDULAR"

Yücel, "İl kongrelerimizle başlayan, kurultayımızla taçlanan değişim ve yenilenme süreci Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yaptı. Büyük kurultayımıza ipe sapa gelmez iddialarla saldıranlar şimdi de il kongrelerimize musallat oldu." ifadelerini kullandı.

Yücel şu düşünceleri kaydetti:

-Önce İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik hakkında, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

-Hemen arkasından da seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiasıyla İstanbul İl Kongremizle ilgili soruşturma başlatıldı.

-AKP, siyasi hedeflerine ulaşmak için hukuksuzluklarına daha ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, tüm bunlar gitmekte olan iktidarın son çırpınışlarıdır. Türkiye’nin demokrasi ve adaletle buluşacağı günler beklenenden de yakındır. Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz...