Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in İmralı süreci ve AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Yücel, Çelik’in açıklamalarının "gerçeklerin üstünü örtmeye çalışmak" olduğunu belirterek, AK Parti Sözcüsünün yanlış bir izlenim oluşturduğunu savundu.

Yücel, açıklamasında şunları ifade etti:

“AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugünkü açıklamalarıyla bilerek, gerçeklerin üstünü örtmeye çalışmıştır. AK Parti Sözcüsünün iddia ettiği gibi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İmralı süreciyle ilgili yaptığı açıklamada ‘AK Parti ile MHP ittifakı arasında bir çatlak var’ dememiştir. Tam aksine, bir rol paylaşımından bahsetmiştir. Devlet Bahçeli’nin, sürecin riskini üstlendiğine dikkat çekmiş, AKP’nin ise ‘kenardan baktığına’ vurgu yapmıştır. Yücel, sürecin başarılı gitmesi durumunda AKP’nin siyaseten kazanç elde edeceğini, kötü gitmesi halinde ise yükün MHP’nin sırtına yükleneceğini söylemiştir.”

"Gerçekleri Perdeliyorsunuz"

Deniz Yücel ayrıca, Ömer Çelik’in açıklamalarını eleştirerek, “Öcalan ile hiçbir müzakere yokmuş gibi davranarak, terör örgütü silah bırakıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Vatandaşı yanıltıyorsunuz” dedi. Yücel, son dönemde Erdoğan’ın talimatıyla İmralı’da yapılan müzakerelerin ve yasal düzenlemeler üzerine yapılan çalışmaların doğru bilgiler olduğunu belirtti.

Yücel, AK Parti’nin ve Çelik’in bu bilgileri yalanlayamadığını ancak buna rağmen gerçekleri gizlemeye devam ettiklerini vurguladı.

"Samimiyetsizlik Sürece Zarar Verir"

Yücel, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: "Terörün bitmesi, daha fazla kan akmaması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için yürütülen hassas bir sürecin, kaba bir siyasi çıkar hesabına dönüştürülmesi samimiyetsizliktir. Bu samimiyetsizlik de sürece zarar verir. İşinize geldiğinde yangına itfaiyeyi bile ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yolladık’ diyeceksiniz, ama burada Cumhurbaşkanını sistemin dışına çıkartıp, ‘devlet projesi’ iması yaparak sorumluluğu gizlemeye çalışıyorsunuz.”

Yücel son olarak, "Sayın Ömer Çelik, bu devleti 23 yıldır kim yönetiyor?" diyerek, AK Parti'nin hükümetteki uzun süredir devam eden iktidarına dikkat çekti.