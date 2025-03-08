Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un öncülüğündeki CHP heyeti, Suriye’deki gelişmeler nedeniyle kaygı duyan vatandaşlarla görüşmek üzere Hatay’a ziyarette bulunacak. Heyet, Hatay’ın tüm ilçelerini gezerek vatandaşlarla bir araya gelecek ve bu süreçle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Suriye sınırının sıfır noktasında ise kamuoyuna açıklama yapılacak.

CHP heyetinin arasında Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç, Adana Milletvekilleri Bilal Bilici ve Müzeyyen Şevkin, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hatay Milletvekilleri Servet Mullaoğlu, Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur, ve önceki dönem milletvekilleri Alpay Antmen ile Cengiz Gökçel de bulunuyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Suriye’deki çatışmaların yeniden tırmanması üzerine sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. “Suriye'de dünün yanlışı bugünün acısı” başlığıyla yaptığı paylaşımda Zeybek, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, şunları ifade etti:

"Suriye'de yaşanan çatışmaların yeniden alevlenmesi ve artan sivil kayıpları, uluslararası toplumun da sorumluluğundadır. Acil devreye girmelidir. Özellikle Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelik şiddet ve insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmak, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Yaşananları endişeyle takip ediyoruz. İktidarın yanıltıcı söylemleri ve yetersiz politikaları, Suriye halkına gereken desteğin verilmesini engellemektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hükümeti, sivillerin korunması için acil adımlar atmalı, Şam yönetimiyle yapılacak görüşmelerde somut sonuçlar almalı ve uluslararası toplumla işbirliği yaparak kalıcı bir barış için çalışmalıdır. Bu sessiz katliamı görmezden gelemeyiz. Dünün eli kanlı terör örgütlerini destekleyen politikalar, bugünün acılarının temel sebeplerinden biridir. İnsanlık onurunu korumak hepimizin görevidir."

HATAY ZİYARETİ YAPILACAK

CHP heyeti, Hatay'da yapacağı ziyaretle, hem Suriye’deki gelişmelerin etkisi altındaki bölgedeki vatandaşların durumunu yerinde inceleyecek hem de bu konuda Türkiye’nin atması gereken adımları kamuoyuna duyuracak. Hatay, Türkiye-Suriye sınırına yakın bir konumda olması nedeniyle Suriye’deki olaylardan doğrudan etkileniyor. Bu bağlamda CHP, bölgedeki kaygıları dinlemek ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlamak için kapsamlı bir çalışma başlatıyor.