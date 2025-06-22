Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), İBB Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin yeni durağı Tekirdağ oldu.

Söz konusu mitinglerin 11'incisi olan Tekirdağ Mitingi, saat 19:00’da Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda yapılıyor.

Vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na akın akın geldiği miting, büyük bir coşkuyla başladı.

Ziraat Odası Sözcüsü Ender Çeşme miting başlangıcında söz alarak çiftçilerin sorunlarını dile getirdi.

YÜCEER: GÜCÜMÜZ HALKTAN YOLUMUZ ATATÜRK'TEN

Mitingde konuşan Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Biz Tekirdağ'ız, biz korkmuyoruz, biz susmuyoruz. Bu ülkeyi sevenler karanlığa terk etmezler. Gün gelecek adalet yerini bulacak. Yaşanacak güzel günler için mücadeleye yürüyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınlarına olan inancımızla 'her şey çok güzel olacak" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti.

Konuşmasında İmamoğlu'na da değinen Yüceer, "Yanıbaşımızda tutsak edilen sayın İmamoğlu'na kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Bu yolda asla yalnız yürümeyeceksin diyoruz. Tekirdağ, Trakya, Türkiye seninle. Bizim gücümüz halktan, yolumuz Atatürk'ten..." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: BİR ÜLKE HUKUKLA, VİCDANLA, GÜVENLE AYAKTA KALIR

Yüceer'in ardından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da okundu. İmamoğlu'nun mesajını Tekirdağ İl başkanı Levent Gündoğdu aktardı:

Mesajına "Kadınlara, gençlere, işçiye, emekliye, çiftçiye, esnafa Tekirdağ'ın bereketli topraklarına, alın teriyle büyüyen sanayisine, bu güzel memleketin geleceğine inanan herkese selam olsun" diye başlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"Bugün Türkiye bir dönüm noktasında. Ya yönümüzü demokrasiye, hukuka, fırsat eşitliğine dönüp yarınlara umutla bakacağız. Ya da her şeyi her yeni gün zulmünü büyüten bu anlayışı sürdüren güvensizliğin içinde savrulmaya devam edeceğiz.

Türkiye'de bugün en çok örselenen şey adalet duygusu. Hak aramak suç. İnsanlar mahkemelerin önlerindeki yazılı kurallara, kaidelere göre değil, kişiye göre muamele yapıldığını görüyor. Bu şahsileştirilmiş sözde hukuk düzeninde iktidara eklenmemiş hiç kimse kendini güvende hissetmiyor.

Yürüyüşe milletimiz hak ettiği onurlu bir yaşamı, refahı kazansın diye çıktık. Yine milletimizi yanımıza alarak çıktık. Fakat bu yürüyüşü engellemek için 19 Mart darbesinden beri türlü kumpaslar kurmaya çalışıyorlar.

Sözde yargı eliyle sadece ben ve görev arkadaşlarım değil, tüm Türkiye rehin alınmaya çalışılıyor. Bilin ki ne bizi ne milletimizi yıldırabilirler. Korkularına da oyunlarına da boyun eğmeyiz. Tekirdağ üretimin emeğin çalışkan şehri ama bunca zenginlik Tekirdağlıya refah olarak dönmüyor. Bunca insan üç vardiya üretirken geçim derdinde.

Yarın demokrasiyi birlikte inşa edeceğiz. Bu beraberliğimizin bizi umutlu yarınlara koşar adım götürecek. Kimseyi arkada bırakmayacağız. İnadımızı, cesaretimizi elimizden almalarına izin vermeyeceğiz. Her şey çok güzel olana kadar mücadeleye devam."

ÖZEL: CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU OLACAK

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı sahneye çıkarak meydanda toplanan on binlere seslendi.

'KRİZİN TEK SORUMLUSU ERDOĞAN'

İktidara ekonomi üzerinden yüklenen Özgür Özel, "2018’den beri Türkiye bir krizin içine girdi ve çıkamıyor çünkü kriz yılla ilgili değil sistemle ilgili. Bu krizin bir sorumlusu var o da her şeyi ben bilirim, ben ekonomistim, dış politikayı ben bilirim diyen Erdoğan bu krizin tek sorumlusudur" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI'NIN TUTUKLANMASINA TEPKİ

Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına da tepki gösteren Özgür Özel, "Fatih Altaylı'yı bir cümlesinden tutuklayıp hapse attılar; yanlış yaptılar. Cezaevlerinin iç avluları doldurularak iç cephe güçlendirilmez. İç cephenin gücü demokrasiden geçer" dedi.

'DÜNÜN MAZLUMU BUGÜNÜN ZALİMİ OLDU'

Konuşmasında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da değinen Özel, "Elbette o sandık gelecek. Seçilecek Cumhurbaşkanı, sonuncu gibi al ananı da git diyen değil; birincisi gibi 'Köylü milletin efendisidir' diyecek" diye konuştu.

'Erken seçim' çağrısı da yapan Özel, Erdoğan'a şu sözlerle de yüklendi:

"Cumhurbaşkanı adayımıza darbeye kalkıştılar. Geçmişte 1 gün polisle alınmayan, 1 gün gözaltında olmayan, 1 gün tutkulu olmayan; bugün kendisine edilmeyeni geleceğin cumhurbaşkanına yapmaktadır. Dünün mazlumu bugünün zalimi olmuştur."

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"19 Mart'tan sonra; önce yedi gün, yedi gece hep beraber Saraçhane’de direndik. Sonra köprüyü aşıp Maltepe’de İstanbul’a veda ettik. Anadolu’ya merhaba dedik.

O günden bugüne, Anadolu’da farklı önemli şehirlerde... Bazen AK Parti’nin kalesi dedikleri Yozgat’ta, Konya’da; bazen Cumhuriyet Halk Partisi’nin en zayıf olduğu coğrafyalarda; bazen de Tekirdağ gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesi bilinen şehirlerde, hep böyle kalabalıklarla buluştuk.

O gün bugündür, yirmi sekizinci büyük mitingdeyiz. 11' illerde, 7'si Saraçhane’de, 1'i Maltepe’de... Ve her çarşamba akşamı İstanbul’da bir ilçede sesimizi yükselttiğimiz, itiraz ettiğimiz,

baktığımızda miting yaptığımız ama aslında eylem yapmaya geldiğimiz bu meydanlardayız.

Her meydanda... Yozgat’ta da, Van’da da, Mersin’de de, Konya’da da söylediğim bir şey var: Artık kale siyaseti bitmiştir! Onun kalesi, bunun kalesi siyaseti son bulmuştur. Yozgat da, Van da, İzmir de, Mersin de, Konya da, Tekirdağ da… Kimsenin değil, milletin kalesidir artık!

Değerli Tekirdağlılar, Karşımızda artık milletin derdiyle dertlenmeyen bir iktidar var. Tek dertleri, oturdukları koltuktan kalkmamak, iktidarda kalmaya devam etmek, ve asla iktidardan düşmemek.

Oysa demokrasi; kimin iktidara geldiğine göre şekillenen bir rejim değildir. Demokrasilerde gelince ne yaptığınıza bakmazlar. Kazanınca ne yaptığınıza bakmazlar. Önemli olan, kaybedince ne yaptığınızdır.

Karşımızda; Yirmi üç yıldır girdiği seçimlerden birinci çıkan, Ama ülkenin kurucu partisinin 1950’lerde ilk seçim kaybettiğinde gösterdiği olgunluğu gösteremeyen, Yirmi üç yılın sonunda bir kez seçim kaybeden, Ve bunu hazmedemeyen, Bunun için yapmadık kötülük bırakmayan, Sandıktan kaçan, milletten korkan bir iktidar var.

Sadece kendisini düşündüğü için artık Tekirdağ’ı düşünmüyor. Çiftçiyi düşünmüyor. Kibirden gözleri dönmüş... Cam kulelerden, sırça köşklerden, fil dişi kulelerden millete yukarıdan bakıyorlar. Sizleri o bulundukları fil dişi kulelerden karınca gibi görüyorlar. Ezmek istiyorlar.

Buradan Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Milleti karınca gibi ezemezsin! Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi’dir!

Yok sayıyorlar. Türkiye’de toplam verginin yüzde 87’sini sadece on şehir ödüyor. Tekirdağ da bunlardan biri. Tekirdağ, 2024 yılında tam 75 milyar lira vergi ödedi. Ama aynı yıl, bu iktidar Tekirdağ’a sadece 17 milyar liralık ödenek ayırdı. 17 milyarlık hizmet yaptı. Yani verdiğinin beşte birini aldı. Verirken kepçeyle alan, verirken çay kaşığını bile çok gören bir iktidarla karşı karşıyayız.

Tekirdağ, bir damla suya muhtaç. Tarım arazilerinin sadece yüzde 5’i sulanabiliyor. Barajlar, göletler yetersiz. İktidarın 112 milyon lira gereken Ahmet İtli Göleti için bu sene sadece bin lira iz ödenek koyduğunu, 117 milyon lira gereken Emir Yakup Göleti için de sadece bin lira ayırdığını biliyoruz. Eskiden 10 metreden su çıkan bu topraklarda, artık 500 metreden su çıkıyor."

Ayrıntılar geliyor...