CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından saldırıya uğradı.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da partisinin Genel Başkanı Özgür Özel’i saat 18.00'de İstanbul İl Başkanlığından yolcu edeceklerini, saat 21.00'de ise Ankara'da Genel Merkez'de karşılayacaklarını bildirdi.
'ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik Kollarımız her zaman genel başkanımızın yanı başında, en ön safta olacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bugün saat 18.00'de İstanbul İl Başkanlığımızdan Ankara’ya yolcu edecek, saat 21.00'de Ankara'da Genel Merkezimizde karşılayacağız. Asla yalnız bırakmayacağız. Birlikteyiz, dimdik ayaktayız" ifadelerine yer verdi.
ANKARA İL BAŞKANLIĞI DA AĞRI YAPTI
CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Barışa, demokrasiye ve Türkiye’ye sahip çıkıyoruz. Partimizin ve Türkiye ittifakının lideri Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanındayız. Genel Merkezimizde bu akşam saat 21.00’de buluşuyoruz."