Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye katılım törenine para karşılığı figüran getirildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddiaların odağındaki cast ajansının sahibi Ömer İne'nin canlı yayında yaptığı savunma, gazeteci Abdülkadir Selvi'nin sert tepkisiyle karşılaştı.

"GÖNÜLLÜ KATILIM" VE "YEMEK HARÇLIĞI" SAVUNMASI

CNN Türk yayınında kendisini savunmaya çalışan cast ajansı sahibi Ömer İne, törene katılan kişilerin tamamen gönüllü olduğunu ileri sürdü. Katılımcılara aktarılan ücreti "hoşgörü amaçlı yemek harçlığı" olarak tanımlayan İne, organizasyonun arkasındaki gerekçeyi arkadaş desteği olarak açıkladı. Siyasete girmek isteyen yakın arkadaşı Samet Özkaş'ı desteklemek amacıyla katılımcıları törene yönlendirdiğini belirten ajans sahibi, yaşananların ardında farklı bir niyet olmadığını iddia etti.

GAZETECİYİ SUÇLADI, CANLI YAYINDA TEPKİ TOPLADI

Sürecin önceden kurgulanmış bir kumpas olduğunu savunan Ömer İne, olayı ortaya çıkaran BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik'in haberini "provokasyon" olarak niteledi. İne'nin gazeteciyi hedef alan bu sözleri ve yapılan ödemeleri meşrulaştırma çabası, programın konuklarından Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'yi çileden çıkardı.

"PARAYLA İNSAN TOPLAMAK ZARAR VERİR"

Ajans sahibinin iddialarına sert bir dille karşı çıkan Abdülkadir Selvi, canlı yayında tepkisini dile getirdi. Ortada bir provokasyon varsa bunun ajans tarafından yapıldığını belirten Selvi, gazetecinin yalnızca görevini yaparak haber ürettiğini vurguladı. Selvi, parayla insan toplayarak salona figüran getirmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye büyük zarar vereceğini ifade ederek tepkisini ortaya koydu.