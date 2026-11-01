CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki değişim dikkat çekti. Geçen yıl CHP’deyken 10 bin kişiyle Anıtkabir’e giden Özarslan, bu yıl Anıtkabir’i ziyaret etmedi. Bunun yerine AKP’nin seçim şarkısı Dombra’yı seslendiren eski milletvekili Uğur Işılak’ı ilçede konser vermek üzere ağırladı. Özarslan, Işılak’a, “Üstatların üstadı” diye seslendi.

Özarslan, geçen yıl 29 Ekim’de Anıtkabir’i ziyaret ederek Özel Defter’e, “Devlet adabı, millet çıkarı ve insan onuru ile milletime hizmete devam edeceğim” diye yazmıştı.

KONVOY YAPMIŞTI

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Konvoyu da düzenlenmiş, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobiller eşliğinde vatandaşlar selamlanmıştı. Başkan Mesut Özarslan da konvoyda üzerindeki Atatürk posteriyle yer almıştı.