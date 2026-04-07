Bakırköy Belediyesi Nisan ayı Meclis oturumunun ilk görüşmeleri Bakırköy Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Meclisin gündemin birinci maddesi ise özürsüz ya da izinsiz olarak arka arkaya 3 birleşim Bakırköy Belediye Meclisi'ne katılmayan Ertan Yıldız oldu.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Ertan Yıldız’a savunma yapması için tebligat gönderildiğini ancak verilen süre içerisinde tebligata yanıt vermediğini belirten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, gündem maddesini oylamaya sundu. Bakırköy Belediye Meclisi CHP ve AKP'li üyelerin oy birliği ile Ertan Yıldız’ın meclis üyeliğini düşürdü.

İTİRAFÇI OLUP TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan Yıldız, İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklanmış, "etkin pişmanlık"tan yararlanarak itirafçı olmuş ve ardından tahliye edilmişti.