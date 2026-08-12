Cem YILDIRIM

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından belediye başkanvekilliği seçiminde AKP ve MHP’nin CHP adayına oy vermesi “CHP resmen Cumhur İttifakı ortağı oldu’’ yorumlarına yol açtı.

Başkanvekilliği için CHP’li Seda Dilber ile YENİ Partili Mehmet Özdemir yarıştı. İlk üç turda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Çekimser ve boş oy atan 11 AKP’li ve MHP’li üye 4. turda YENİ Parti adayı kazanmasın diye oy verdikleri CHP’li Dilber 22 oyla seçimi kazandı. Özdemir 19 oyda kaldı. Dilber, Beşikçioğlu’nun başkanlık odasını kullanmayacağını, kendi odasında çalışacağını ve aklanacağıma inandığını söyledi. CHP adayı Seda Dilber AKP ve MHP oy vermese seçilemiyordu. YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, “Butlan kararı ile CHP’ye atananlar, Cumhur İttifakı ile kirli bir ittifak kurdu’’ dedi.