Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) boşalan 5 üyelik için yapılan seçim tamamlandı.
CHP'nin katılmadığı oylama, ikinci turda en çok oy alan adaylar arasında yapılan kura ile sonuçlandı.
CHP’li Mahmut Tanal, HSK’nın yeni üyelerinden Hakan Yüksel’in bozkurt işareti yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak, “Alın size tam bağımsız yargı” ifadeleriyle tepki gösterdi...
MHP’li İzzet Ulvi Yönter ise Yüksel’e sahip çıkarak eleştirilere yanıt verdi...
"ALIN SİZE TAM BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI”
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Hakan Yüksel’in seçilmesine tepki gösterdi.
Tanal, şu ifadeleri kullandı:
-Bu fotoğraflarda gördüğünüz kişi;
-Ankara İki Nolu Baro Başkanı ile bozkurt işareti yaparak poz veren,
-Kendi kızının düğününde MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i nikah şahidi yapan,
-Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına rağmen karşı karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanvekili olan,
-Ve en önemlisi, dün gece HSK üyeliğine seçilen Hakan Yüksel!
Alın size tam bağımsız ve tarafsız yargı…
YÖNTER’DEN YANIT
CHP’li vekilin eleştirilerine yanıt MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den geldi.
Yönter, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
-Bay Tanal, meşhur bir sözü hatırlatayım sana: Densiz deve girmezmiş eve…
-Zoruna mı gitti? Karın ağrın varsa, uykuların kaçmışsa git dinlen evinde…
-Siyaset vodvilinde meddahlığa özenme…
-Biraz adam ol, tabii seciyen ve seviyen elverirse…