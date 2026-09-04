Üsküdar’da tekrarlanacak olan Belediye Başkan Vekili seçimi öncesinde siyasi hareketlilik arttı. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ve YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, ortak açıklama yaparak seçim sürecindeki tutumlarını kamuoyuna duyurdu.

İki ilçe başkanı, meclis üyeleriyle birlikte hareket edeceklerini belirterek, halkın oylarıyla elde edilen belediyenin seçim sürecinde AKP’ye geçmesine izin vermeyeceklerini savundu.

"SEÇİMİ MASA BAŞINDA VERMEYECEĞİZ"

Açıklamada, daha önce yapılan Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından yaşanan gelişmelere dikkat çekildi.

CHP ve YENİ Parti tarafından yapılan ortak açıklamada, “Halkımızın oylarıyla kazandığımız seçimi masa başında AKP’ye vermemek için bütün meclis üyelerimizle birlikte ortak davranacağımızı ve Üsküdar’ı vermeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a yönelik operasyonun ardından yapılan başkan vekili seçiminde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya’nın seçimi kazandığı belirtildi.

AKP grubunun seçim sonucuna itiraz etmesinin ardından mahkemenin seçimi iptal ettiği ifade edilirken, İstanbul Valiliği kararıyla yeni seçimin 5 Eylül Cumartesi günü yapılacağı kaydedildi.

GÖZALTILARA TEPKİ

CHP ve YENİ Parti ilçe başkanları, açıklamalarında seçim sürecinde yaşanan bazı gelişmelere de tepki gösterdi.

Açıklamada, 4 Belediye Meclis üyesinin AKP’ye geçmesi ile 3 meclis üyesinin yenilenecek seçim öncesinde gözaltına alınmasının siyasi sürecin bir parçası olduğu iddia edildi.

“Halkın iradesine sahip çıkacağız”

Ortak açıklamanın sonunda seçimdeki tutumlarını bir kez daha vurgulayan Civandağ ve Tütüncü, “Üsküdar’ı AKP’ye vermeyeceğiz, halkın iradesine sahip çıkacağız” mesajını verdi.