Milli Eğitim Bakanlığı tarikat ve cemaatlerin açtığı kreş ve okul öncesi yerlerle ilgili işlem yapmayıp, kimi zaman da teşvik ederken muhalefet belediyelerin bu yöndeki faaliyetlerini ise kıskaca aldı.

12 BİN 367 ÇOCUK

Başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere muhalefet belediyelerinin okul öncesi birimlerini kapatmak için harekete geçildi. İstanbul’da 12 bin Ankara’da ve İzmir’de 2 binden fazla çocuk ve aileleri mağdur olacak.

İstanbul’da belediyelerin hiç kreşi yokken, 2019’dan sonra 127 kreş açıldı. Kreşlerde toplam 12 bin 367 çocuk hizmet alıyor. Ankara’da 20 çocuk etkinlik merkezinden 2 bine yakın çocuk yararlanıyor. İzmir’de ise 22 farklı merkezde 36–66 ay arası çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor. Kreşlerden yararlanan öğrenci sayısı yaklaşık 2 binden fazla.

660 BİN CEZA

Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge yayınlayarak “Milli Eğitimden izinsiz eğitim ve öğrenci barınma faaliyetleri yürüten yerlere yönelik denetimlerin artırılacağı” belirtti.

Belediyelerin okul öncesi eğitim hizmetini farklı adlar altında izinsiz şekilde verdiği ve ‘Oyun evi’ gibi isimlerle kurulan yerlerin kapatılması da istendi. Aksi taktirde brüt asgari ücretin 20 katı tutarında, 660 bin 600 lira ceza uygulanacağı belirtildi. Milli Eğitimin bu uyarıyı büyük bölümü CHP’li olan muhalif belediyeler yapması dikkat çekti.