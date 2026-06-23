CHP Kurultayı’na ilişkin mutlak butlan davasını açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi’ne noter kanalı ile ihtar çekti. Savaş, “Devam eden yargılamalar, mevcut tedbir kararları ve kesinleşmemiş yargı süreçleri nedeniyle yeni bir kurultay sürecine girilemeyeceğini” savundu bu konuda işlem yapılmamasını istedi.





'ETKİSİZ BIRAKIR'



İhtarnamede “Devam eden yargılamalar sonuçlanıp kararlar kesinleşinceye kadar CHP tarafından olağan veya olağanüstü herhangi bir kurultay sürecinin başlatılması, imza toplanması, takvim ilan edilmesi, kurultay kararı alınması veya toplanması; mevcut tedbir kararları ve devam eden yargı sürecini etkisiz bırakması sonucunu doğurabilecek nitelikte olup mahkeme kararlarının bağlayıcılığı ilkeleriyle bağdaşmayacaktır” denildi.