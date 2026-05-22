Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne 197,63 puan yüzde 1,5 azalışla 12.966,26 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 197,63 puan ve yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 5,05 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Bölgede gerilimlerin önceki haftalara göre sakin kalmayı sürdürmesi tarafların her an anlaşma sağlayabileceğine ilişkin iyimserliklerin sürmesine katkı verirken, müzakerelere ilişkin risklerin devam etmesi, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 12.600 ve 12.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.