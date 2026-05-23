CHP'ye çakan paylaşımı ile tepki alan Erkan Petekkaya, TRT'den rolü kaptı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erkan Petekkaya TRT'nin 15 Temmuz dizisi “Asırlık Gece”yle anlaştı. Petekkaya dizide 15 Temmuz FETÖ Darbe girişimi esnasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinde olan Salih Zeki Çolak’ı canlandıracak.

Erkan Petekkaya’nın dizinin 3 bölümünde yer alacağı öğrenildi. Dizi olayların geçtiği gerçek mekanlarda çekiliyor.

NE OLMUŞTU?

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı rol ile hatırlanan oyuncu Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'ye saldırmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting fotoğrafını paylaşan Petekkaya, CHP'nin eski genel başkanları Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alarak “Sahtekarsınız” ve “Guguk kuşusunuz”, “Milletin yakasından düşün” dedi.