Özgür Özel ve 91 milletvekili ile beraber kurulan YENİ Parti'nin Genel Merkez binası Ankara'nın Çankaya ilçesinde açıldı. Bunun ardından Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki ilk canlı yayın için ekranların karşısına geçti.

Halk TV'de soruları yanıtlayan Özgür Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına yapılan itiraza ilişkin Yargıtay kararının eylül ayında açıklanmasına ilişkin gelen "CHP'ye dönecek misiniz?" sorusuna net yanıt verdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay kararından umutluyum. İstinaf Mahkemesinin tedbir kararı olacak iş değil. Bir yandan boşanma davasını göreceksin, bir yandan çiftlerden birine evlenme izni vereceksin. Tedbir kararı kalkıp, butlanla gelen yöneticiler gidince CHP'de birilerinin kongre kararı alması lazım. Seçilmiş birileri tarafından yönetimin devralınması lazım. Bu darbe ürününe CHP teslim edilemez. Bizim aklımız geride kalmadı. Ben dönmem o partiye. Yeni Parti yeni yoluyla devam edecek"