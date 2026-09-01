Butlan CHP’sindeki figüran skandalında, MERS ajansın sahibi Ömer İne, parasını alamadığını söyledi. Daha önceki açıklamalarında “Televizyona çıktım yalan söyledim. Buna rağmen param verilmedi” diyen İne yeni açıklamalarda bulundu.

‘KUMPAS’ DEMİŞTİ

Figüran skandalının CHP’ye kurulan bir kumpas olduğunu KRT televizyonunda iddia eden Samet Özkaş’ın açıklamaları üzerine, Ömer İne telefonla yayına bağlandı. Özkaş’ın günlerce kendisini oyaladığını anlatan İne şöyle konuştu: “Özkaş, bana günlerce yok partinin dövizcisi var oradan para alacaksın, yok buradan arabayla geleceksin... Koskoca parti beni böyle alengirli işlere itti. Kötü bir şey yapmadım, iş yaptım, paramı istedim. İnsanlara cebimden para verdim, sonrasında tehdit aldım. Hepsinin belgesi var.”

Özkaş’la kişi başı 2 bin TL fiyatta anlaştığını belirten İne, figüran olayının ortaya çıkmasından kendisini sorumlu tuttuğunu anlattı. Samet Özkaş, skandala ilişkin önceki açıklamalarında da organizasyonun kendi girişimi olduğunu öne sürdü.