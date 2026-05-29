TRT’nin yayın politikası, “butlandan önce”, “butlandan sonra” diye ikiye ayrıldı. CHP’ye hukuksuz bir kararla kayyum atanması, TRT için büyük milat oldu.

CHP’nin seçilmiş lideri olduğu dönemde “İktidarın borazanı. Tek bir CHP’liyi çıkarmıyorlar” diye kurumu yerden yere vuran Kılıçdaroğlu, artık TRT’nin yeni ekran yüzü oldu!

ADALETE BAKIN!

Kayyum Kılıçdaroğlu’nun önceki gün Özgür Özel’i hedef aldığı açıklamaları, TRT Haber’de tam 28 dakika kesilmeden yayınlandı. Sosyal medyadan da paylaşıldı.

TRT, Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2023’te Kılıçdaroğlu’na yasal zorunluluk gereği 32 dakika ayırmıştı. Rakibi Erdoğan 48 saat, Bahçeli ise 25 saat ekrana getirilmişti.





'DÜN DÜNDÜR, BUGÜN BUGÜNDÜR'

Muhalif olduğu dönemde, “Halkın parasıyla iktidar propagandası yapıyor” diyerek TRT’yi topa tutuyordu.