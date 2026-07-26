Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılarak mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına atandığı mutlak butlan kararının Yargıtay'daki temyiz süreci başladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği tedbir kararına dair temyiz süreci Yargıtay'da başladı. Adli tatil öncesinde temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne sevk edilen dosyanın durumu "kayıt aşamasından" çıkarılarak "ön inceleme" olarak güncellendi.

DOSYA TETKİK HAKİMİNE SEVK EDİLDİ

Yargıtay'daki işlemler kapsamında görevlendirilen tetkik hakimi, nihai kararı verecek olan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi heyetine sunmak üzere hazırlayacağı rapor için çalışmalara başladı. Tetkik hakiminin incelemesini tamamlayıp raporunu sunmasının ardından, Yargıtay heyetinin esasa ilişkin incelemesini yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül tarihinden sonra yapması bekleniyor.

ALT MAHKEMENİN İPTAL VE TEDBİR KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs tarihinde aldığı kararla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına ve iptaline hükmetmişti. Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesindeki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren göreve iade edilmelerine karar vermişti. Kararın temyiz edilmesinin ardından dosya 17 Temmuz Cuma günü Yargıtay'a gönderilmişti.