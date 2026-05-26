Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv verileri piyasaların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Matriks Haber’in TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, 22 Mayıs haftasında rezervlerde güçlü bir düşüş yaşandı. Buna göre toplam rezerv yaklaşık 168,6 milyar dolardan 160,2 milyar dolara geriledi.

DÜŞÜŞLER DEVAM EDECEK BEKLENTİSİ

Hesaplamalara göre, 15 Mayıs 2026 haftasında 168,6 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 22 Mayıs haftasında yaklaşık 160,2 milyar dolara indi. Böylece rezervlerde üst üste ikinci haftada da gerileme beklentisi oluştu.

Uzmanlar, rezerv hareketlerinin döviz piyasası gelişmeleri, dış finansman akışı ve Merkez Bankası’nın likidite yönetimi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

REKORDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ

TCMB rezervleri 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Ancak sonraki süreçte dalgalı seyir dikkat çekti.

27 Mart ile 17 Nisan tarihleri arasında rezervlerde art arda üç hafta yükseliş yaşanırken, 1 Mayıs haftasında düşüş görülmüş, 8 Mayıs haftasında ise yeniden toparlanma kaydedilmişti. Son veriler ise rezervlerde yeniden aşağı yönlü hareketin öne çıktığını gösterdi.

Piyasalar şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı resmi rezerv verilerine odaklandı. TCMB’nin rezerv rakamlarını 3 Haziran Çarşamba günü saat 14.30’da duyuracağı belirtildi.

Ekonomistler, açıklanacak resmi verilerin döviz piyasaları ve para politikası beklentileri açısından yakından takip edileceğini ifade ediyor.

Belgede yer alan grafiklerde de rezervlerin son aylardaki hareketi dikkat çekti. Özellikle yıl başındaki zirve seviyelerinin ardından aşağı yönlü dalgalanmanın hız kazandığı görüldü.