Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı son anket sonuçları, siyaset gündeminde dikkat çeken verileri ortaya koydu. CHP’ye oy veren 8.214 kişiye, “Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?” diye soruldu.
YÜZDE 77,5'İ 'YENİ PARTİ' DEDİ
Elde edilen anket sonuçlarına göre, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olan kitlenin yüzde 77,5'i bugün bir seçim olması durumunda tercihini yeni bir partiden yana kullanacağını ifade etti.
YENİ PARTİ'YE OY VERMEYENLER NE DEDİ?
Yüzde 22,5'luk kesimin eğilimleri de detaylandırıldı. "Yeni Parti" demeyen kesimin yüzde 32,2'si, bugün bir seçim olması halinde "Oy kullanmayacağım" dedi. Aynı grubun yüzde 29,8'i ise tercihini Zafer Partisi yönünde kullandı.
CHP'NİN SADIK SEÇMEN ORANI YÜZDE 2,1
Alt grupta CHP'ye oy vermeye devam edeceğini söyleyen %9,2'lik kesim, araştırmaya katılan 8 bin 214 kişilik toplam CHP seçmeninin %2,1'ine tekabül etti. Bu veri, geçmişte partiye oy vermiş kitlenin neredeyse tamamına yakınının ya yeni bir partiye, ya farklı muhalefet partilerine ya da sandığa gitmeme seçeneğine yöneldiğini gösterdi.