CHP'nin boykot sitesi üçüncü kez erişime engellendi. Diğer boykot sitelerinin kapatılması sonrası açılan "boykotyap.org" da bugün Küçükçekmece 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce erişime kapatıldı.

Bu kararın ardından boykot edilen firmaların listelendiği yeni bir site açıldı. Site, "boykotyap2025.com" adıyla kullanıma sunuldu. Boykot edilen firmalar güncel olarak bu siteden görülebiliyor.

CHP İletişim'den yeni siteye ilişkin yapılan paylaşımda, "Ne alıp ne almayacağımıza karar verenler 3. web sitemize de erişim engeli getirmişler. Nerede kalmıştık?" denildi.