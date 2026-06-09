Bugün saat 13.30'da yapılacak CHP Grup Toplantısında hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacağını açıkladı. Toplantıya katılmak için Özel'i destekleyen 4 bin 400 kişi adına Meclis'e akreditasyon başvuru yapılırken, Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise TBMM Başkanlığına bin 400 ziyaretçi ismi verdi. Birbirine öfkeli 6 bine yakın insanın karşı karşıya gelme ihtimali Meclis'in gece yarısı alarma geçmesine neden oldu.

Meclis'e girişlerde 'normal usül' uygulamalarının yürütülmesi halinde yarın CHP'nin Grup Toplantısı için yaklaşık 6 bin kişi Meclis'te karşı karşıya gelebilir. İstenmeyen olayların yaşanmaması amacıyla Meslis önünce yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sözcü muhabiri Bala Ateş Irmak Meclis önünden yaşananları aktardı.

Bala Irmak Ateş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Bugün CHP MHP ve DEM'in grup toplantıları var. Bugün de girişler saat 10.00'da olacak. Bugün olağanüstü bir gün. Şu anda Meclis'in bahçesindeyiz. Peki orada neler oluyor? Şimdi danışmalar toplantı salonunun önünde. Danışmanlar milletvekilleri için yer tutuyor. Şu anda planlanan milletvekillerinin toplu girmesi. 11.00 gibi girebilirler. 13.30'da açık toplantı var ama kapalı grup toplantısı da yapılabilir."

Özel, '111 milletvekili bizim yanımızda' diyor. Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı yapabilmesi için 46 kişiye ihtiyacı var. Gözler 13.30'da Kılıçdaroğlu da , Özel de 'ben konuşacağım' diyor. Bir yandan da gece mecliste kalanlar da oldu. CHP katının ışığı sönmedi.

GENEL MERKEZE BASKINA GELENLER KAPILARDA

Dikmen ve Çankaya kapılarından iki kapıdan da giriş yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Özel'i dinlemeye binin üzerinde kişi geldi. Bugün de aynı yoğunluk bekleniyor. O nedenle Çankaya ve Dikmen kapıları en çok hareketliliğin yaşanacağı yerler olacak. CHP Genel merkezinde ilk gün polis baskınına gelen kişilerin bugün de kapılarda olduğu belirtiliyor"