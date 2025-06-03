CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan belediye başkanları ve belediye bürokratlarının sabah saatlerinde sağlık kontrolüne götürülmesi görüntülerine tepki göstererek, "Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde böylesine açık bir düşman hukuku uygulanmadı. Unutulmasın: Hukuk bir gün herkese lazım olacak" ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 31 Mayıs Cumartesi gözaltına alınan ve aralarında İstanbul ve Adana'nın 5 büyük ilçesinin belediye başkanının da bulunduğu bazı isimler bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Bayrampaşa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne götürüldü. Başkanlar daha sonra ifade için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM Üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu isimler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü.

"SAVAŞ SUÇLUSU GİBİ..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu görüntülere tepki göstererek, "Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde böylesine açık bir düşman hukuku uygulanmadı. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını ve ülkesine hizmet eden bürokratları savaş suçlusu gibi hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışan bu utanç verici görüntüleri servis edenler hukuku, adaleti, masumiyet karinesini ayaklar altına alıyor. Unutulmasın: Hukuk bir gün herkese lazım olacak" ifadesini kullandı.