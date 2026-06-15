CHP'ye mutlak butlan kararının ardından partiye Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'e yakın isimleri ihraç etmeye başlamasının ardından 'yeni parti' iddiaları kuvvetlendi.

Özellikle iktidara yakın gazeteciler tarafından ortaya atılan "Yeni partinin yeri belli" oldu iddiaları CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e soruldu.

Emir, iddiaları spekülasyon olarak nitelerken, "Biz partimizdeyiz, Baba Ocağındayız" ifadeleriyle net bir şekilde yalanladı. Emir konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni partiyle ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Çok farklı olmayacak spekülasyonlar yapılıyor. Biz partimizdeyiz, hiçbir yere gitmiyoruz. Bize kurulan ve kurulmaya çalışılan tuzakların farkındayız. Partimizde mücadele etmeye devam edeceğiz. Adalet demeye yasa demeye devam edeceğiz ama elbette ki CHP'nin milyonların umudunu bağladığı kadrolar olarak da her seçeneği masamızın bir köşesinde tutuyoruz. Bizi bir yere sıkıştırmaya çalışanlara karşı her türlü kirli planı bozacak çalışmanın içinde olduğumuzu da söylüyoruz."