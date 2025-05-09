CHP'nin 19 Nisan'daki Yozgat mitinginin ardından gelen ilk anket sonuçlarının ardından bu kez de CHP bir anket hazırladı.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 15 ERİDİ

Mitingden bir hafta sonra, 25-26 Nisan tarihlerinde yapılan anketin sonuçlarına göre, (Kararsızlar dağıtıldığında) Cumhur İttifakı’nın 2023’te yüzde 66.9 olan oyunun yüzde 51.8’e düştüğü görüldü.

CHP 6.6 PUAN GERİDE

‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ Sorusuna verilen cevaplara bakıldığında CHP’nin, AKP’nin 6.6 puan gerisinde olduğu kayda geçti.

AKP'nin 2023’te yüzde 43.5 olan oyunun yüzde 36.1’e, MHP’nin yüzde 23.4 olan oyunun yüzde 15.7’ye düştüğü görüldü.

İYİ PARTİ İTTİFAK OYLARINI KAYBETTİ

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre; 2023’te Yozgat’ta İYİ Parti ile ittifak sebebiyle CHP aday çıkarmadı. 2023’te yüzde 23.4 oy alan İYİ Parti’nin oyunun yüzde 3.6’ya düştüğü görüldü.

CHP YÜZDE 30'A MERDİVEN DAYADI

Aday çıkarmadığı için CHP’nin 2023 oy oranı kayda geçmedi ancak bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 29.5 oldu.

3 PARTİ ERİDİ

2023 genel seçimleri ile kıyaslandığında en çok oy kaybının -19.8 puan ile İYİ Parti, -7.7 puan ile MHP ve -7.4 puan ile AKP’de olduğu görüldü.

İMAMOĞLU GERİDE, 2. TURA KALIYOR

Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Yozgat seçmeninin neredeyse yüzde 20’sinin kararsız olduğu görüldü. Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turuna ilişkin soruda kararsızların oranı yüzde 19.2 olarak ölçüldü. Kararsızlar dağıtıldığında Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49.4, Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 38.7 oy aldığı ve Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50’yi geçemediği görüldü.

İKİNCİ TURDA ERDOĞAN KAZANIYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ise Erdoğan yüzde 57.7 oy alırken İmamoğlu, yüzde 42.3 oy alıyor.

İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NDAN 18.7 PUAN FAZLA ALIYOR

İkinci tur senaryosu 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu ile karşılaştırıldığında İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na oranla 18.7 puan fazla oy aldığı görülüyor.

28 Mayıs 2023’te 52.8 puan olan Erdoğan’la aradaki fark, bu pazar seçim olsa ve İmamoğlu aday olsa 15.4’e düşüyor. Erdoğan’ın oyu 18.7 puan düşüyor, İmamoğlu’nun oyu 18.7 puan artıyor.

YOZGATLILAR İBB OPERASYONUNA İKNA OLMADI

Yozgatlılara İmamoğlu’na yönelik operasyon ve İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin görüşleri de soruldu. Buna göre;

-Yozgatlıların yüzde 42’si İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru bulurken, yüzde 58’i doğru bulmadığını söyledi.

-İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının gerçek olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 36 olarak ölçülürken yüzde 64 suçlamaların gerçek olmadığını düşündüğünü ifade etti.

-Yozgatlıların yüzde 26’sı İmamoğlu hakkındaki terör suçlamalarına inandıklarını, yüzde 74’ü terör suçlamalarının gerçek olmadığını düşündüklerini söyledi.

ERKEN SEÇİM TALEBİ

Erken seçime dair fikirleri de sorulan Yozgatlıların yüzde 53’ü erken seçime gidilmesi gerektiği yönünde yanıt verdi. ‘Erken seçim olursa Erdoğan kazanır’ diyenlerin oranı yüzde 54, kazanamaz’ diyenlerin oranı ise yüzde 46 olarak ölçüldü. ‘Muhalefet kazanırsa Türkiye olumlu etkilenir’ diyenlerin oranının da yüzde 47 olduğu görüldü.